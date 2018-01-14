Водійка львівського трамвая стала відомим блогером

Львівська водійка трамвая Лідія Филипчук вже чотири роки знімає кліпи про свою роботу у трамвайному депо, про веселих пасажирів, тварин на вулицях і водіїв-порушникв та викладає їх на YouTube.

Вона мріє про популярність і тисячІ підписників, але вже зараз є знаменитістю серед водіїв. Адже до її об'єктива потрапляє кожен автомобіліст, який перешкоджає руху трамвая номер два.

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Щодня телефон Лідії Филипчук ловить різноманітні кадри: трамвай з його інтер'єром, цікаві події у Львові чи просто красива архітектура. Потім жінка викладає їх у власний блог на YouTube. Каже: найчастіше у об'єктив потрапляють водії-порушники.

На відео знімає жінка і розповіді про свою, на перший погляд, пересічну роботу.

Ідея знімати відео за кермом прийшла до пані Лідії спонтанно – після подарованого друзями фотоапарата. Згодом придбала собі смартфон. І тепер користується тільки ним.

Ну, зареєструвалася в соціальних мережах, в YouTube створила свій канал, і останні три чотири роки, я вже й забула, в мене десь до 2000 публікацій,

– зазначила блогерка.

Сама ж Лідія Филипчук мріє про щонайменше сто тисяч підписників на ютубі. Для них вона вже навчилася накладати музику на відео. Але хоче створювати ще й майже-кіно про "Депо" і водіїв-порушників, про тварин і веселих пасажирів.