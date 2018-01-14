16:37
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Водійка львівського трамвая стала відомим блогером

12:55, сьогодні 928 Читать новость на русском

Львівська водійка трамвая Лідія Филипчук вже чотири роки знімає кліпи про свою роботу у трамвайному депо, про веселих пасажирів, тварин на вулицях і водіїв-порушникв та викладає їх на YouTube.

Вона мріє про популярність і тисячІ підписників, але вже зараз є знаменитістю серед водіїв. Адже до її об'єктива потрапляє кожен автомобіліст, який перешкоджає руху трамвая номер два.

Читайте також: За минулий рік туристи залишили у Львові 615 мільйонів євро

Щодня телефон Лідії Филипчук ловить різноманітні кадри: трамвай з його інтер'єром, цікаві події у Львові чи просто красива архітектура. Потім жінка викладає їх у власний блог на YouTube. Каже: найчастіше у об'єктив потрапляють водії-порушники.

На відео знімає жінка і розповіді про свою, на перший погляд, пересічну роботу.

Ідея знімати відео за кермом прийшла до пані Лідії спонтанно – після подарованого друзями фотоапарата. Згодом придбала собі смартфон. І тепер користується тільки ним.

Ну, зареєструвалася в соціальних мережах, в YouTube створила свій канал, і останні три чотири роки, я вже й забула, в мене десь до 2000 публікацій,
– зазначила блогерка.

Сама ж Лідія Филипчук мріє про щонайменше сто тисяч підписників на ютубі. Для них вона вже навчилася накладати музику на відео. Але хоче створювати ще й майже-кіно про "Депо" і водіїв-порушників, про тварин і веселих пасажирів.

Теги: Новини України Новини Львова Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
сьогодні, 16:01 Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
Ольга Бродська 523
Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
сьогодні, 12:01 Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
Книги для гурманів 939
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": лето 2014-го стало экзаменом на выживание для многих
Ольга Черненко 973
Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
13 січня, 22:01 Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
Наталя Ромашова 2637
У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
13 січня, 20:26 У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
2752
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Омелян показав зруйнований Донбас та анонсував "потужне відновлення інфраструктури"
 17 серпня 2017 , 13:34
Львівські ультрас влаштували бійку на стадіоні в Маріуполі: зявилось відео
14 серпня 2017 , 12:46
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук