Військовий сказав, за якої умови можуть виникнути проблеми зі зброєю для України через Іран

Сполучені Штати використовують деяке озброєння, яке надходить Україні, і під час операції проти Ірану. Поки що проблем з постачанням зброї для нашої держави немає. Але з часом все може змінитися.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати застосовують під час операції проти Ірану ЗРК Patriot. Вони прикривають військові бази, де перебувають американські військові. Також Штати використовують деякі ракети до винищувачів F-16, які також отримує Україна.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

В якому випадку може бути проблема з постачанням зброї для України?

За словами Мусієнка, поки що не було повідомлень про затримки з постачанням озброєння для України. Однак все може змінитися за одного сценарію.

Все залежить від того, наскільки довго триватиме військова кампанія. Зрозуміло, що у них є запаси, заготовлені спеціально для цієї операції. Вже були розмови, що, можливо, Штати запозичать деякі запаси, які є на базах в Тихоокеанському регіоні,

– сказав Мусієнко.

Сама ж військова операція зараз залежить від того, наскільки швидко США та Ізраїль знищать військові потужності Ірану. Під ударами можуть бути як заводи з виробництва ракет та дронів, так і засоби ППО.

Поки Іран чинить спротив. Можливості у них досі є. Якщо ця кампанія затягнеться, то в перспективі можуть бути ризики з точки зору доступності зброї,

– сказав Мусієнко.

Зверніть увагу! Дональд Трамп виступив із заявами щодо військової операції проти Ірану. За його словами, військова операція проти Ірану розрахована на 4 тижні. А Штати нібито випереджають графік.

Чи є проблеми з постачанням зброї для України?