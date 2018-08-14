Встановлення рекорду: українець вирішив пройти тисячу кілометрів по воді

У вівторок, 14 липня, українець встановлюватиме новий рекорд. Він хоче пройти по воді від Києва до Одеси на сапборді – плоскій плавучій конструкції витягнутої форми.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Українець вирішив у таких спосіб дібратися в Одесу до моря. Він збирається зупинятися в різних містах, де житиме просто на березі. Спати рекордсмен буде в наметах, а харчуватися просто рибою. З собою він бере 430 гривень, адже це мінімальна допомога, якою зараз може забезпечити держава.

З собою я взяв намет, спальник, декілька пакетів та насос, адже сапборд потрібно час від часу підкачувати,

– сказав рекордсмен Антон.

Варто зазначити, що якщо добиратися до Одеси дорогою Київ-Одеса, то це майже 500 кілометрів, тобто вдвічі більше.

Такий рекорд в Україні встановлюватимуть вперше, хоча в світі це поширено вже давно. Один американець навіть проплив три тисячі кілометрів. Сам рекорд є благодійною метою – українець хоче зібрати кошти для літньої жінки, якій потрібно 40 тисяч гривень для апарату крові, тому він намагається знайти небайдужих.

Що таке сапборд? Сапборд (від англ. SUP, stand-up paddling – тобто веслування стоячи) – це плоска плавуча надувна дошка витягнутої форми, на якій розміщується людина (або кілька людей). Управляється сапборд одиночним веслом. Від дошки для серфінгу сапборд відрізняється більшою довжиною і широким розмаїттям обводів.