Встав на коліна та впав: чоловік неочікувано помер біля вокзалу у Львові

Уночі проти 21 липня, близько 1:00 у Львові поблизу залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка без ознак життя. За словами очевидців, перед цим він стояв на колінах, а потім впав і помер. Що спричинило смерть, наразі невідомо.

Про це повідомляє ресурс "Варта 1" з посиланням на депутата львівської міськради Ігоря Зінкевича.

Читайте також: У ТРЦ у Києві посеред білого дня жінка порізала собі вени (18+)

Зазначається, що інцидент стався біля кафе "Арома кава".

"За інформацією від свідків події, чоловік стояв на колінах, а потім впав і помер. Приблизний вік – 30-40 років. Причину смерті встановить судово-медична експертиза. Обставини події з’ясовували правоохоронці", – зазначив Зінкевич.



У Львові рапово помер чоловік біля вокзалу

Нагадаємо, на початку липня у Львові у трамваї маршруту №7 також раптово помер один із пасажирів.