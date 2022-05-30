Вступ Лукашенка у війну був би навіть плюсом для нас, – у МВС оцінили загрозу з Білорусі
У Білорусі зафіксували збільшення активності збройних сил на кордоні з Україною. Проте в МВС запевняють, що реальна вірогідність наступу Білорусі є дуже низькою. Лукашенко не буде вступати у війну.
Про це 24 каналу повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Чи піде Білорусь в наступ на Україну
За його словами, Олександр Лукашенко не може вступити у війну проти України.
Не тому, що не хоче, а тому, що він реально не може. Бо білоруський народ категорично проти воєнних дій проти України. Лукашенко не має підтримки і можливості наступати на нас,
– наголосив Смірнов.
На його думку, якщо перших "200-их" білорусів привезуть з війни, то люди знову вийдуть на вулиці, і Лукашенко це прекрасно розуміє.
"Влада Лукашенка зараз будується лише на силових структурах, і навіть вони не підтримують конфлікту з Україною. Вони вже саботували накази, які дав самопроголошений президент", – розповідає радник глави МВС.
Проте, як вважає Смірнов, влада Лукашенка є стороною цього конфлікту, адже саме з території Білорусі випускають ракети та авіаудари по українських містах, також звідти заходили росіяни.
Чому вступ Лукашенка у війну був би плюсом
За словами експерта, для України було б плюсом, якби Лукашенко вступив у війну.
Зокрема, це призвело б до певних бунтів всередині країни, він (Лукашенко – 24 канал) очікувано втратив би владу, і це заспокоїло б нас від думки, що треба тримати ще один периметр кордону. Зміна влади в Білорусі була б дуже "на руку" Україні,
– пояснив Смірнов.
Радник глави МВС запевнив. що Лукашенко і далі буде заявляти про загрозу вступити у війну, проводитиме навчання біля кордонів, але нічим це не закінчиться, бо в нього немає для цього ресурсів та можливостей.
На думку Смірнова, білоруські військові бояться йти на війну з Україною, бо вони бачили, як ЗСУ знищують "другу армію світу". До того ж білоруси ніколи за своє існування не брали участі у збройних конфліктах, тож в них немає досвіду.
Вступ Лукашенка у війну був би навіть плюсом для нас, – радник глави МВС
Чому знову обговорюють "наступ" із Білорусі
- Лукашенко знову почав заявляти, нібито він бачить "загрози" через війну в Україні. Так, 29 травня з боку збройних сил Білорусі зафіксували збільшення активності на кордоні з Україною. Мовиться про Волинський та Поліський напрямки.
- 26 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський пояснював, що Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну. Робить це не тому, що нібито "друг українського народу", а через розуміння того, що військо негайно може скинути його.
- 27 травня в Генштабі повідомили, що Білорусь на кордоні з Україною розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби. Наразі вона базується в Гомельській області.
- Проте білоруські військові не надто хочуть воювати на боці Росії, оскільки їм це не надто потрібно. Про це свідчать дані нашої розвідки. Також про цю ситуацію висловлювався радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.
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