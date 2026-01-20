Результативна доба ЗСУ: нищівні втрати російських військ станом на 20 січня

Командування Росії не відмовляється від спроб наступу та намагається тиснути чисельною перевагою. Втім, за спроби штурмів противник платить надзвичайно високою ціною – значними втратами в живій силі та техніці.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб;

танків – 11 579 (+6);

бойових броньованих машин – 23 928 (+6);

артилерійських систем – 36 393 (+60);

РСЗВ – 1 618 (+1);

засобів ППО – 1 279 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925);

крилатих ракет – 4 163 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 067 (+191);

спеціальної техніки – 4 048 (+3).

Втрати Росії у війні проти України на 20 січня / Фото Генштаб Що відомо про останні успішні операції в тилу ворога? Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку, виявивши та зачистивши низку укриттів російських окупантів. Гурівці знищили особовий склад противника та поповнили обмінний фонд полоненими солдатами Росії.

Бійці 132 ОРБ за добу зачистили близько 900 метрів території на Покровському напрямку. Оператори БпЛА "Кари небесної" 132 батальйону постійно спостерігали за районом з повітря. Вони виявляли російських військових та контролювали їхнє переміщення, а мобільні групи на квадроциклах здійснювали маневровне просування та безпосередню зачистку.

Західні розвіддані свідчать, що у боях за Куп'янськ російська армія втратила у 27 разів більше особового складу, ніж Сили оборони України. Під час контрнаступу близько 200 окупантів опинилися в оперативному оточенні в межах міста.