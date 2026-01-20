Результативные сутки ВСУ: сокрушительные потери российских войск по состоянию на 20 января

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

Смотрите также Россияне замерзают насмерть в блиндажах: военные шокировали реалиями фронта в лютые морозы

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери России в войне против Украины на 20 января / Фото Генштаб

Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении, обнаружив и зачистив ряд укрытий российских оккупантов. Гуровцы уничтожили личный состав противника и пополнили обменный фонд пленными солдатами России.

Бойцы 132 ОРБ за сутки зачистили около 900 метров территории на Покровском направлении. Операторы БпЛА "Кары небесной" 132 батальона постоянно наблюдали за районом с воздуха. Они обнаруживали российских военных и контролировали их перемещение, а мобильные группы на квадроциклах осуществляли маневренное продвижение и непосредственную зачистку.