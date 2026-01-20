Результативные сутки ВСУ: сокрушительные потери российских войск по состоянию на 20 января
- Россия потеряла около 1 228 570 военных и 11 579 танков с начала вторжения.
- Количество сбитых беспилотников достигло 111 140, а потери в автомобильной технике составляют 75 067 единиц.
Командование России не отказывается от попыток наступления и пытается давить численным превосходством. Впрочем, за попытки штурмов противник платит чрезвычайно высокой ценой – значительными потерями в живой силе и технике.
Какие потери врага на войне на 20 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 228 570 (+1 130) человек;
- танков – 11 579 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 928 (+6);
- артиллерийских систем – 36 393 (+60);
- РСЗО – 1 618 (+1);
- средств ПВО – 1 279 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 111 140 (+925);
- крылатых ракет – 4 163 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 067 (+191);
- специальной техники – 4 048 (+3).
Что известно о последних успешных операциях в тылу врага?
Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении, обнаружив и зачистив ряд укрытий российских оккупантов. Гуровцы уничтожили личный состав противника и пополнили обменный фонд пленными солдатами России.
Бойцы 132 ОРБ за сутки зачистили около 900 метров территории на Покровском направлении. Операторы БпЛА "Кары небесной" 132 батальона постоянно наблюдали за районом с воздуха. Они обнаруживали российских военных и контролировали их перемещение, а мобильные группы на квадроциклах осуществляли маневренное продвижение и непосредственную зачистку.
Западные разведданные свидетельствуют, что в боях за Купянск российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем Силы обороны Украины. Во время контрнаступления около 200 оккупантов оказались в оперативном окружении в черте города.