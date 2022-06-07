ЗСУ ліквідували вже 31 360 росіян: втрати ворога станом на 7 червня

7 червня 2022 , 10:40
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські воїни ліквідували вже близько 31 360 росіян. Станом на 7 червня армія держави-агресора збіднішала на тисячі одиниць своєї техніки.

Про втрати росіян повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там зауважують, що точний підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Актуальні втрати ворога на 7 червня

  • Особового складу – близько 31 360 осіб;
  • танків – 1390 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3416 одиниць;
  • артилерійських систем – 694 одиниці;
  • РСЗВ – 207 одиниць;
  • засоби ППО – 96 одиниць;
  • літаків – 212 одиниць;
  • гелікоптерів – 177 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 одиниці;
  • крилаті ракети – 125 одиниць;
  • кораблі /катери – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 одиниці.

У Генштабі додали, що за останню добу російські окупанти найбільше втрат зазнали на Слов'янському напрямку.

Втрати ворога за останню добу

  • особового складу – 110 осіб;
  • танків – 4 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 16 одиниць;
  • артилерійських систем – 4 одиниці;
  • літаків – 1 одиниця;
  • гелікоптерів – 1 одиниця;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 одиниць.

Інформація з фронту від Генштабу: основне

  • У ранковому зведенні за 7 червня Генштаб нагадав, що не слід забувати про небезпеку зі сторони Білорусі. Є інформація, що Лукашенко надумав збільшувати чисельність свого війська. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Також країна хоче створити південне оперативне командування. Саме тому передбачають збільшення чисельності своїх збройних сил до 80 тисяч осіб.
  • Основні зусилля росіяни кинули на Сєвєродонецьк, боротьба за місто запекла й триває досі. Ворог намагається як захопити Сєвєродонецьк, так і відрізати сили української оборони, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут. Саме по цій трасі йде постачання до Лисичанська та Сєвєродонецька. Шлях під контролем українських сил. 
  • Наші військові завдали удари по російських загарбниках на Півдні. Ворог має великі втрати, хоча й хоче зміцнити свої позиції. ЗСУ завдали ударів по скупченнях військ і складах росіян. Тому окупанти на Півдні втратили понад 20 осіб.

Детальніше про ситуацію на фронтах: дивіться відео

 
Автор: Ольга Музика