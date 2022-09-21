Банківська система України із місяця в місяць покращує свої показники, інформує 24 канал. Так, у липні 2022 року банки вийшли на позитивний результат, зафіксувавши понад 8 мільярдів гривень чистого прибутку в цілому по системі, про що свідчать доходи та витрати банків України. Очікувано, що в серпні фінансовий результат банків також збільшився.

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Проте не всі банки однаково добре впоралися з викликами воєнного часу та з місяця в місяць зазнають збитків. Серед них – фінустанови з категорії найбільших, негативні показники яких невдовзі можуть мати серйозні наслідки для українського клієнта.

Альфа-банк очолює список найбільш збиткових банків України

Зокрема, за результатами роботи в серпні 2022, Альфа-банк, чиї активи пов'язують з російськими акціонерами, зберігає негативну динаміку фінансових показників. Так, від'ємний фінансовий результат за 8 місяців 2022 року досяг позначки майже 4,9 мільярда гривень. Альфа-банк з таким показником "ефективності" очолює список найбільш збиткових банків України. При цьому збитки банку постійно зростають: якщо в липні чистий збиток Альфа-банку становив 1,17 мільярда гривень, то в серпні цей показник збільшився ще на 1,36 мільярда гривень.

Динаміка коштів клієнтів Альфа-банку також залишається негативною вже не перший місяць. Особливо значними є відтоки коштів фізичних осіб. В серпні, згідно з даними обороно-сальдового балансу Альфа-банку, відтоки становили понад 750 мільйонів гривень (в липні цей показник був 550 мільйонів гривень).

В цілому в 2022 році Альфа-банк втратив вже більше 30 мільярдів гривень залишків всіх клієнтів. Зокрема, портфель коштів фізичних осіб зменшився на 15 – 18%, або майже на 10 мільярдів гривень. Об'єм коштів юридичних осіб скоротився більше ніж на 45%, тобто майже вдвічі (еквіваленти валют переведені за одним курсом, щоб уникнути фактора курсової переоцінки викликаної зміноюофіційних курсів). Тобто якщо перерахувати кошти за єдиним курсом в еквіваленті, клієнти забрали з Альфа-банку понад 20 мільярдів гривень. Це є катастрофічним показником для банківського ринку, який в цілому відновив зростання і загалом має суттєвий приріст по банківській системі.

Звичайно, що зняття обмежень від НБУ, що давно вже назріло, приведе до масових відтоків коштів клієнтів в Альфа-банку (наразі діє обмеження на рівні не більше 100 000 гривень в день на одну особу).

Причини збитковості Альфа-банку

Вочевидь, причиною такого стрімкого падіння є катастрофічно низька довіра і лояльність до банку, пов'язана з його російським "корінням". Це також дуже добре розуміє й адміністрація банку, оголосивши влітку про наміри провести повний ребрендинг, замінивши назву установи з Альфа-банк на Сенс Банк.

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Негативна ситуація також зі станом кредитного портфеля: його якість стабільно погіршується. Зокрема, на своєму сайті в розділі "Розподіл кредитів за класами боржника" Альфа-банк показує зростання обсягу проблемних кредитів лише за серпень більше ніж на 500 мільйонів гривень. В цілому проблемний кредитний портфель становить майже 18 мільярдів гривень, або 24% всіх наданих кредитів.

Враховуючи, що робочий кредитний портфель банку кожного місяця зменшується, рівень NPL буде поступово зростати, а процентна маржа і операційні доходи зменшуватись. Не потрібно мати спеціальну фінансову освіту, щоб розуміти, що цей факт спричинятиме додатковий тиск на капітал банку. Імовірно, врятувати ситуацію на якийсь час могла б докапіталізація на 1 мільярд доларів США, на яку раніше розраховували акціонери. Однак в умовах санкцій вона просто не відбудеться, оскільки російські бенефіціари і їхній бізнес перебувають під санкціями країн Заходу.

І це ще не всі негативні показники Альфа-банку. Так, за серпень, згідно з даними самого банку, його регулятивний капітал впав на 2,5 мільярда гривень, а значення нормативу Н2 зменшилось з 14,97% до 12,44%. Це найнижчі показники за останні місяці, що є близьким до граничного значення 10%. Крім того, щомісячно сотні мільйонів гривень нарахованих відсотків в балансі є доходом банку тільки "на папері" – ці відсотки позичальники не гасять і cash-flow за ними відсутнє.

Сподіваємося, на вкладників Альфа-банку очікує краща доля, ніж на багатьох клієнтів банків-банкрутів 2015 року, і НБУ вже зараз розуміє, яке навантаження чекатиме на систему, якщо до Альфа-банку увійде тимчасова адміністрація.