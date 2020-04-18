18:17
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Вулиці Києва митимуть цілодобово аж до покращення стану повітря

      -
      Миття доріг Києві / Київавтодор

      У Києві вирішили інтенсивно ретельно мити дороги та тротуари цілодобово. Це відбуватиметься до нормалізації якості повітря у столиці.

      Зараз на дорогах Києва працює 55 одиниць спецтехніки. Про це повідомили в пресслужбі "Київавтодору".

      Актуально Коли ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться: прогноз Укргідрометцентру

      За минулу добу комунальники використали 2340 кубічних метрів води.

      В "Київавтодорі" пообіцяли, що продовжуватимуть миття київських вулиць у посиленому режимi увечері та вночі.

      Рівень забруднення повітря у Києві: головне

      • Українська столиця залишається містом з найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
      • Станом на 9 ранку 18 квітня індекс забруднення повітря в Києві становив 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. Наразі він дещо знизився і становить 151 пункт.

      Зверніть увагу! Влада переконує, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Укравтодор Забруднення повітря КМДА Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Як церква займається бізнес-лобізмом в Україні: резонансні випадки
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 16:00 Що робити з використаними масками і рукавичками?
      Блог Соцмережі