Вулиці Києва митимуть цілодобово аж до покращення стану повітря

У Києві вирішили інтенсивно ретельно мити дороги та тротуари цілодобово. Це відбуватиметься до нормалізації якості повітря у столиці.

Зараз на дорогах Києва працює 55 одиниць спецтехніки. Про це повідомили в пресслужбі "Київавтодору".

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За минулу добу комунальники використали 2340 кубічних метрів води.

В "Київавтодорі" пообіцяли, що продовжуватимуть миття київських вулиць у посиленому режимi увечері та вночі.

Рівень забруднення повітря у Києві: головне

Українська столиця залишається містом з найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 9 ранку 18 квітня індекс забруднення повітря в Києві становив 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. Наразі він дещо знизився і становить 151 пункт.

Зверніть увагу! Влада переконує, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.