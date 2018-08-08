Вулицями Києва проїхав літак: відео
Пізно вночі у середу, 8 серпня, у Києві на Повітрофлотському проспекту помітили літак.
Про це у Facebook сповістив "Київ Оперативний".
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"Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, гарне, але краще об'їхати", – написали у групі.
Джерело: 24 канал
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