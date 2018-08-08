Вулицями Києва проїхав літак: відео

Пізно вночі у середу, 8 серпня, у Києві на Повітрофлотському проспекту помітили літак.

Про це у Facebook сповістив "Київ Оперативний".

Читайте також: Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира

"Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, гарне, але краще об'їхати", – написали у групі.