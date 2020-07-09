Через спалах коронавірусу ВВП України впав на 5,9%. Це трохи більше, ніж за січень-травень 2020 року. Тоді внутрішній валовий продукт скоротився на 5%.

Такі дані оприлюднило Міністерство економіки. В огляді економічної активності за січень – травень 2020 року мовиться про уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантинних обмежень.

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У відомстві назвали ключові фактори, які впливали на економічну активність:

Часткове відновлення у травні ділової активності в окремих сферах економіки всередині країни;

Збереження відносно високої купівельної спроможності населення;

Низька інвестиційна активність в економіці, зокрема, стосується будівництва;

Низька кон'юнктура на світових ринках чорних металів та металевих руд у травні.

Також в огляді вказано, що негативний вплив поширення COVID-19 у світі і дія стримувальних факторів, які склалися ще за попередніх періодів, стримували розвиток більшості видів економічної діяльності.

В Міністерстві економіки зауважили, що пом’якшення карантину з середини травня і подальше зняття обмежень дозволять пожвавити економічну активність. Відтак це дає можливість очікувати на відновлення зростання ВВП наприкінці 2020 року.

"Антикризові зміни" до держбюджету

Нагадаємо, що у квітні 2020 року Верховна Рада внесла "антикризові" зміни до державного бюджету на чинний рік. Відтак, збільшила його дефіцит майже в три рази – до 298 мільярдів гривень, або 7,5% від ВВП.

У квітні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 90,9 мільярда гривень.