В’їзд та виїзд з Борисполя можуть обмежити, – Київська ОДА

У Київській ОДА розглядають можливість створення контрольно-пропускних пунктів на території Борисполя. Зараз у місті є 6 підтверджених випадків коронавірусу.

Створення контрольно-пропускних пунктів у Козині та Лісниках, що на Київщині, де поки що найбільше заражених коронавірусом, допомогло призупинити поширення хвороби. Про це повідомив виконувач обов’язків керівника ОДА Василь Володін.

До теми У Броварах від коронавірусу одужала перша пацієнтка

Встановлення контрольно-пропускних пунктів принесло свої плоди: за останні три доби у нас нема жодного нового випадку у цих населених пунктах,

– заявив Володін.

Зараз на розгляді ОДА – Бориспіль, оскільки там 6 випадків коронавірусу та потенційні зараження серед контактних осіб.

Зазначимо, в’їзд та виїзд до Козина та Лісників до 24 квітня можливий лише через КПП, на яких водіям та пасажирам вимірюють температуру.

Наразі на Київщині підтверджено 57 випадків коронавірусу. Загалом в Україні – 669, з них 17 – летальні, 10 людей одужали.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу