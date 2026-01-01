Як і де відключатимуть світло в Україні 2 січня

2 січня в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Їх застосують в усіх регіонах.

У п'ятницю, 2 січня, в усіх областях України вимикатимуть світло за графіками, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також Хто почне рік без світла: графіки відключень на 1 січня для всіх областей України

Коли не буде світла 2 січня?

Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Графіки упродовж доби можуть оновлюватися.

В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.