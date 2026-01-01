Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как и где будут отключать свет в Украине 2 января
1 января, 19:42
2

Как и где будут отключать свет в Украине 2 января

Анастасия Колесникова

2 января в Украине продолжат действовать графики отключения света. Их применят во всех регионах.

В пятницу, 2 января, во всех областях Украины будут выключать свет по графикам, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Кто начнет год без света: графики отключений на 1 января для всех областей Украины 

Когда не будет света 2 января?

Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться. 

Графики в течение суток могут быть обновлены.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется. 

Обратите внимание! Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. 

  • Напомним, что в ночь на 1 января враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.
  • В результате на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях. Также есть новые обесточивания в Черниговской области.
  • На Волыни без электроснабжения осталось более 100 тысяч потребителей.
  • В некоторых населенных пунктах свет могут не выключаться по плановым графикам. Речь идет о потребителях, которые несколько дней или более 8 часов оставались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, правительство работает над тем, чтобы такие районы временно не включались в графики плановых отключений. Окончательного решения по синхронизации графиков пока нет. В то же время, энергетики продолжают восстанавливать энергосистему после массированных атак России.
  • В Минэнерго объяснили, что главная цель российских ударов по энергетике Украины не создать блекаут, а посеять панику среди граждан и разделить общество.