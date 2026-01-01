Как и где будут отключать свет в Украине 2 января

2 января в Украине продолжат действовать графики отключения света. Их применят во всех регионах.

В пятницу, 2 января, во всех областях Украины будут выключать свет по графикам, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда не будет света 2 января?

Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Графики в течение суток могут быть обновлены.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется.

Обратите внимание! Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.