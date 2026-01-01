1 января, 19:42
Как и где будут отключать свет в Украине 2 января
2 января в Украине продолжат действовать графики отключения света. Их применят во всех регионах.
В пятницу, 2 января, во всех областях Украины будут выключать свет по графикам, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Когда не будет света 2 января?
Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Графики в течение суток могут быть обновлены.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется.
Обратите внимание! Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
- Напомним, что в ночь на 1 января враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.
- В результате на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях. Также есть новые обесточивания в Черниговской области.
- На Волыни без электроснабжения осталось более 100 тысяч потребителей.
- В некоторых населенных пунктах свет могут не выключаться по плановым графикам. Речь идет о потребителях, которые несколько дней или более 8 часов оставались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, правительство работает над тем, чтобы такие районы временно не включались в графики плановых отключений. Окончательного решения по синхронизации графиков пока нет. В то же время, энергетики продолжают восстанавливать энергосистему после массированных атак России.
- В Минэнерго объяснили, что главная цель российских ударов по энергетике Украины не создать блекаут, а посеять панику среди граждан и разделить общество.