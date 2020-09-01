Керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук прогнозує, що за умов нового спалаху коронавірусу темпи зростання зарплат уповільняться. Він зазначив, що зарплати практично повернулися на докризовий рівень, але потенціал їхнього зростання вичерпаний.

Незначний короткостроковий імпульс для зростання можуть надати лише підвищення мінімальної зарплати й скасування обмеження щодо максимальної зарплати в 47 тисяч гривень у державному секторі. Про це Сергій Ніколайчук розповів у коментарі "РБК-Україна".

Цікаво Очікуємо у 2022 році середні зарплати по країні на рівні 15 тисяч, – Шмигаль

Він відзначив, що динаміка зростання зарплат демонструє, що ринок праці доволі швидко вийшов з рецесії. Разом з тим відновлення доходів свідчить про високі темпи зростання торгівлі й виробництва.

За даними Державної служби статистики, за останній рік реальна середня зарплата українців зросла на 5,5%. Втім лише за останній місяць зростання зарплат було на рівні 3,2%.

У найближчі місяці очікуємо додатковий імпульс від підвищення мінімальної зарплати, але в подальшому потенціал стрімкого зростання реальних зарплат послабиться,

– заявив Сергій Ніколайчук.



Прогноз Мінфіну про зростання середньої зарплати в Україні / інфографіка 24 каналу