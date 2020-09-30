Недобудов та проблемних будинків в Україні чимало. Лише в столиці налічується 66 таких, а це понад 32 тисячі квартир. І, здавалося б, в мережі вже чимало інформації по цій темі, проте, в 30% таких об'єктах досі ведуться продажі житла.

Журналістам 24 каналу вдалось поспілкуватись з киянином Іллею Полудьоний, який став жертвою недоброчесного забудовника. Чоловік вже 2 роки марно очікує на своє житло.

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"Десь через пів року стало зрозуміло, що будівництво зупинилося. Нічого чіткого не говорили, говорили про те, що є проблеми на рівні акредитації якихось документів і так далі", – розповів Полудьоний.



Ілля Полудьоний / Фото 24 каналу

Як виявилось згодом, житловий комплекс пов'язаний з Анатолієм Войцеховським. На ринок нерухомості сумнозвісний бізнесмен Києва вийшов ще у 2004 році і з того часу його компанія "Укрогруп" почала будівництво понад 40 об'єктів. Чимало з них будувалися без необхідних дозволів.

Стратегія забудовника полягала в тому, аби легалізувати об'єкти заднім числом, коли місцевим органам влади простіше узаконити будинки, аніж їх знести.



Анатолій Войцеховський / Скриншот з відео

У 2017 році Войцеховського заарештували і порушили проти нього 46 кримінальних справ. 2019 року Печерський райсуд заарештував 10 житлових комплексів, серед яких і ЖК киянина Іллі.

Основна боротьба зараз іде за те, щоб визнати нас власниками, якби нехай і недобудованого об'єкта, але власниками, а не інвесторами. Тому що основна тривога в тому, що поки ти інвестор тобі можуть фактично сказати – не вийшло, грошей немає, ось проєкт не вийшов,

– сказав постраждалий.

Будинку досі не присвоїли офіційної адреси, а відбудовані секції не введені в експлуатацію. Ініціативна група вже не раз подавала до суду. Чергове засідання відбудеться вже 30 вересня.

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