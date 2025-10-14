Укр Рус
14 жовтня, 10:08
4

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: як блокувати нав'язливі номери

Ірина Марціяш
Основні тези
  • З 2 жовтня набули чинності нові Правила, які дозволяють оператором блокувати спам-номери.
  • В Мінцифри розповіли, що є кілька варіантів, щоб позбутися таких дзвінків.

Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як можна блокувати навʼязливі номери.

Про це він повідомив в своєму телеграмі у вівторок, 14 жовтня, інформує 24 Канал.

Як блокувати номери спамерів?

Нещодавно була ухвалена постанова, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні Правила набули чинності 2 жовтня. Станом на сьогодні вже заблоковано тисячі спам-номерів. 

Тепер можна повідомити свого оператора, щоб номер спамера заблокували, а вам телефонували тільки перевірені контакти.

Спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. 

Тож тепер можна звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок: 

  • Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу,

  • Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу,

  • LifeCell – у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Крім цього, можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або ж залишити заявку на сайті  Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

В міністерстві цифрової трансформації розповіли, як оператори будуть перевірятимуть спам-номери.

Так, оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і після цього заблокує його, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям: 

  • виклики здійснюють без комунікації;
  • середня тривалість дзвінків за 7 днів – менш ніж 60 секунд;
  • понад 50% дзвінків – на різні номери;
  • на номер неможливо передзвонити;
  • під час виклику відтворюється записане повідомлення;
  • скарги від абонентів;
  • кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер – менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

