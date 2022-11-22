Путін – вже відпрацьований матеріал для західних лідерів і свого оточення, – Піонтковський

Від Москви все частіше лунають сигнали про готовність до переговорів з Україною. Такі кроки демонструють слабкість Владіміра Путіна усьому світові.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення західних політиків до очільника Кремля суттєво змінилося.

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Зокрема, це можна простежити за тим, як змінив свою позицію до Росії канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Путін вже все програв. Для всіх політичних лідерів світу він – повністю відпрацьований матеріал. Втім, як і для свого оточення,

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що критика диктатора у Росії наростатиме з кожним днем.

"Слабких не люблять"

Однак, за словами Піонтковського, не так важливо, що думають про очільника Кремля на Заході. Важливіше, як його сприймає Сі Цзіньпін. Як зазначив російський публіцист, ставлення лідера Китаю та глав інших держав красномовно прослідковувалося на міжнародних зустрічах.

Путіна принизили під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що відбувся у вересні у Самарканді. Тоді очільнику Кремля довелося виправдовуватися перед президентом Китаю Сі Цзіньпінем та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за війну в Україні.

Також доволі зневажливо до російського диктатора поставилися на саміті Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, який відбувся в Астані у жовтні.

Як пояснив Піонтковський, таке ставлення до Путіна пояснюється тим, що він ухвалив низку абсолютно самогубних рішень.

Зокрема, це мобілізація, яка заклала величезну соціальну бомбу під весь клас, який править у Росії. А слабких не люблять і зневажають,

– зазначив російський публіцист.

Китай не пробачить Путіну, що той об'єднав Захід

Він додав, що ставлення Китаю до Росії також сформувалося через слабкість Путіна.

Нагадаю формулу американського генерала Бена Ходжеса: Китай ніколи не пробачить Путіну те, що російський диктатор пробудив і об'єднав Захід,

– зазначив Піонтковський.

Він нагадав, що після саміту США – Росія, який відбувся у Женеві у червні 2021 року, Джо Байден "повторював за Путіним", що Володимир Зеленський має виконувати Мінські домовленості.

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"Такий Захід цілком влаштовував лідера Китаю. Коли Путін до нього приїхав 5 лютого і розповідав про те, як він за 3 дні захопить Київ, Сі Цзіньпін слухав його, як покровитель. Якби це сталося, то Тайвань би вже був у складі Китаю", – розповів Піонтковський.

Публіцист зі США наголосив, що зараз Захід став зовсім іншим і робить речі, які ще рік тому для нього були немислимими.

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