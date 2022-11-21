На заяву Пєскова відреагував в ефірі 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, росіяни, в яких ніколи не було реальної демократії, не мають права лізти у внутрішні політичні питання інших країн, а зокрема й України. А сам Пєсков повинен побувати на лавах спеціального міжнародного трибуналу.

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Україна має поставити крапку на існуванні нинішньої політичної системи Росії

Як наголошує Подоляк, Росії потрібно навчитися менше кидати понтів і лізти в справи інших держав. Окупанти мають відповісти за усі свої воєнні злочини. А замість ідіотичної "демілітаризації" та "денацифікації" Росія має пройти через "депонтитізацію".

Такі, як Пєсков, мають пройти через "депонтитізацію". Щоб не стояв і не розказував, що він там про Україну думає. Росію треба навчити поважати міжнародне право. Вони постійно його порушували і ще й хіхікали та коментували це. Росія має навчитися відповідати за те, що вона робить – за вбивства, за свої понти,

– наголошує Подоляк.

Війна в Україні перетнула будь-які червоні лінії. Окупанти вбили тисячі українців, знищили міста, а тепер шукають шляхи, щоб домовитися. Ні, такого не буде.

Подоляк підкреслив – війна в Україні має дійти до свого логічного завершення. Свобода, конкуренція та демократія, як цінності, мають перемогти. А Україна повинна поставити крапку на нинішній політичній системі Росії. Після цього Росія не дозволятиме собі коментувати ситуацію та лізти у внутрішню політику інших країн.

Нема взагалі ніякої "спеціальної військової операції". Є абсолютно примітивна окупаційна війна. А російські окупанти буквально проводять геноцид українських громадян. Це потрібно зафіксувати у юридичних документах.

Цю місію потрібно завершити правильно. Це потрібно постійно пояснювати партнерам. Зокрема й європейським. Якщо ми не хочемо більше мати шантажних війн, які спровокує Росія, допоможіть Україні поставити крапку в нинішній політичній системі Росії,

– наполягає Подоляк.

Подоляк відреагував на цинічну заяву Пєскова щодо Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія нібито не прагне змінити владу в Україні. Це нібито від самого початку не було ціллю так званої "спеціальної військової операції".

Це звучить особливо дивно на тлі того, як диктатор Путін закликав українських військових "брати владу у свої руки" ще на початку повномасштабного вторгнення. Також розвідка Великої Британії розповідала ще в січні, що Росія першочергово хоче повалити владу та поставити на роль "президента" – політика Євгенія Мураєва.

Також була інформація від керівника української розвідки Кирила Буданова щодо варіанту повернення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Він на початку вторгнення навіть прибув до Білорусі.

А радник міністра оборони Маркіян Лубківський розповідав, що ПВК Вагнера готувала замах на українське керівництво у березні. Тоді вони хотіли ліквідувати президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.