Як змінилися камери в київському СІЗО після ремонту – фото до та після
У київському СІЗО провели ремонт камер. Гроші на цей ремонт заробив сам слідчий ізолятор.
Фотографії з тим, як виглядали камери в СІЗО до ремонту та після нього опублікував міністр юстиції Денис Малюська у фейсбук.
До слова Платні камери в СІЗО: скільки коштують та хто там вже сидить
За його словами, на цей ремонт витратили гроші, які отримали як плату за камери з поліпшеними умовами. Такі є і у Київському СІЗО. Відтак з державного бюджету на це не було витрачено коштів.
Фотопорівняння ремонту в камерах київського СІЗО / фото Дениса Малюськи
Платні камери: що відомо
- 22 квітня Кабінет Міністрів України підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Це означає, що людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Кошти будуть спрямовувати до спеціального фонду та надалі їх використовуватимуть для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.
- Платні камери є у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях та Вільнянську.
- Вартість перебування у платній камері залежить від СІЗО – від 500 гривень в Чернівцях за добу до 2 тисяч гривень у Лук'янівському СІЗО в Києві.