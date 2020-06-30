У київському СІЗО провели ремонт камер. Гроші на цей ремонт заробив сам слідчий ізолятор.

Фотографії з тим, як виглядали камери в СІЗО до ремонту та після нього опублікував міністр юстиції Денис Малюська у фейсбук.

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За його словами, на цей ремонт витратили гроші, які отримали як плату за камери з поліпшеними умовами. Такі є і у Київському СІЗО. Відтак з державного бюджету на це не було витрачено коштів.

Фотопорівняння ремонту в камерах київського СІЗО / фото Дениса Малюськи

Платні камери: що відомо