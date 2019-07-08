Як держкорпорація з Китаю захищається від свавілля українських силовиків

10 запитань про рейдерський скандал року

Чи вдасться китайцям побороти корупційні перепони в наших судах та правоохоронній системі?

Ось уже понад півроку китайська державна корпорація CNBM намагається захистити свої активи в Україні від посягань з боку силових структур. За цей час одна із найбільших промислових груп Піднебесної, підконтрольна китайському уряду, безпосередньо відчула на собі якість інвестиційного клімату в Україні. З допомогою Анатолія Старіцина, директора ТОВ "Восход Солар", яка входить в структуру CNBM, ми зібрали відповіді на 10 ключових запитань про цю ситуацію та актуалізували позиції сторін на сьогоднішній день.

1. Що таке CNBM і який стосунок вона має до України?

Корпорація CNBM, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів та обладнання для сонячної та вітряної енергетики є однією з найбільших державних корпорацій Китаю та однією з найбільших корпорацій у світі. Зокрема, в 2018 році CNBM зайняла 243 позицію у переліку Fortune500, обігнавши Morgan Stanley (249), E.ON (254), Swiss Re (257), Facebook (274), Volvo (286).

Крім того CNBM є одним із найбільших інвесторів в сферу відновлюваної енергетики в Україні. Компанія працює в Україні з 2010 року. Тоді вона була постачальником обладнання для сонячних станцій групи Актив-Солар. З 2014 року китайська компанія повністю володіє активами сумарною потужністю 267 МВт – найбільшим парком сонячних електростанцій, який вона отримала від попередніх власників за борги.

За 2018 рік компанія сплатила до бюджетів всіх рівнів 426,5 млн. грн. податків. Також були реалізовані численні соціальні проекти в регіонах.

2. Які стосунки "Восход Солар" і "Актив Банку"?

З 2015 року ТОВ "Восход Солар" є стороною господарського спору щодо кредиту, який був наданий ліквідованим ПАТ "КБ "Актив-Банк" у 2012 році на фінансування будівельно-монтажних робіт.

У 2014 році ТОВ "Восход Солар" майже повністю погасило свої зобов’язання за кредитом шляхом взаємозаліку кредиту і депозитів, розміщених в ПАТ "КБ "Актив-Банк". При цьому банк всіляко перешкоджав законному праву товариства робити такий залік. У результаті банк не визнав залік та звернувся до суду з вимогою про погашення кредиту. Судовий розгляд тривав понад 3 роки.

Попри те, що судова тяганина в цій справі не закінчилась, у грудні 2018 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж права вимоги за кредитним договором. В результаті аукціону спірні права було реалізовано на користь ТОВ "ФК "Веста".

ЗМІ наголошували на тому, що аукціон пройшов не прозоро: декілька разів торги перезапускалися з початку, перший аукціон був скасований, на другій спробі інші учасники скаржились, що були позбавлені технічної можливості робити ставки і торги було організовано на користь одного учасника – ТОВ "ФК "Веста".

3. Яку роль у конфлікті відіграю "ФК "Веста" і Павло Фукс?

Українські ЗМІ пов’язують ТОВ "ФК "Веста" з бізнесменом Павлом Фуксом. Відразу після того, як компанія виграла аукціон, судові і правоохоронні органи майже миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії на її користь.

Так, 23 січня 2019 року Господарський суд Миколаївської області у складі суддів Смородінової О.Г., Семенчук Н.О., Коваля С.М. ухвалив рішення стягнути з ТОВ "Восход Солар" на користь ТОВ "ФК "Веста" заборгованість за кредитом майже в повному обсязі – понад 9,4 млн. дол. США.

Таким чином справа, яка розглядалася більше 4 років, була миттєво вирішена на користь нового кредитора, компанії ТОВ "ФК "Веста" одразу (протягом одного місяця) після проведеного спірного аукціону. Зазначене рішення було оскаржене ТОВ "Восход Солар".

4. Який стосунок до конфлікту мають СБУ і Нацполіція?

01 березня 2019 року працівники Національної поліції і Служби Безпеки України здійснили незаконні спроби зупинити господарську діяльність компанії та заарештувати усе її майно у зв'язку із розслідуванням надуманого кримінального провадження (№ 42019000000000113 від 14.01.2019).

Кримінальна справа була порушена за ініціативою ТОВ "ФК "Веста" з приводу нібито шахрайства з боку Товариства. Заявою ТОВ "ФК "Веста" було подано до Відділу "К" Служби безпеки України, згодом передана за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції.

Процесуальне керівництво здійснюється Генпрокуратурою. До складу слідчої групи увійшли 22 особи, подання підписане особисто Генпрокурором Юрієм Луценком.

На товариство та його посадових осіб постійно чиниться тиск з боку працівників СБУ та Нацполіції з метою вимкнути електростанцію. Внаслідок цих дій компанія вже зазнала збитків у сумі понад 5 млн грн.

5. Які є ознаки співучасті у тиску на компанію судових органів?

Після отримання "перемоги" ТОВ "ФК "Веста" на аукціоні із придбання прав вимоги до ТОВ "Восход Солар", суди дивним чином почали оперативно ухвалювати майже всі рішення на користь цієї фірми.

Так, 19 березня 2019 року Господарський суд Миколаївської області в особі судді Алексєєва А.П. в забезпечення майбутнього позову, своєю ухвалою арештував рахунки підприємства на користь ТОВ "ФК "Веста" за новим позовом до ТОВ "Восход Солар". Після цього справа від судді Алексєєва була передана судді Семенчук Н.О. – тій самій, яка входила у колегію суддів, що 23 січня 2019 року винесла рішення про стягнення суми боргу з ТОВ "Восход Солар" на користь ТОВ "ФК "Веста".

Більш того, всі наступні провадження в Господарському суді Миколаївської області, де фігурує ТОВ "Восход Солар", автоматизована система розподілу судових справ загадковим чином розподіляє саме на суддю Семенчук Н.О.

Підставами для арешту рахунків Товариства були ті самі аргументи ТОВ "ФК "Веста" про нібито шахрайські дії з боку посадових осіб Товариства на підтвердження чого, ТОВ "ФК "Веста" посилалась на арешт майна у кримінальному провадженні, який був скасований у квітні 2019 року Апеляційним судом м. Києва. Втім, скасувати арешт рахунків ТОВ не може, оскільки розгляд господарської справи постійно і навмисно затримується представниками ТОВ "ФК "Веста".

Таким чином, діяльність ТОВ "Восход Солар" на сьогодні фактично паралізована, підприємство не має можливості сплачувати податки, оплачувати послуги з обслуговування електростанції та її охорони.

Крім того, 15 травня 2019 року Південно-Західний господарський апеляційний суд у складі суддів Савицького Я.Ф., Колоколова С.І., Разюк Г.П., у першому ж засіданні розглянув та майже повністю відхилив апеляційну скаргу ТОВ "Восход Солар", незаконно відхиливши численні клопотання та заяви сторін справи.

Дивним виглядало те, що велика кількість процесуальних рішень у справі "з’явились" протягом менш як 24 годин, що передували судовому розгляду та про які сторони дізналися лише під час судового засідання та відповідно не могли оскаржити. Також без усіляких підстав не було розглянуто відвід колегії суддів у зв’язку із порушенням порядку автоматичного розподілу справ, фактичне перебування у нарадчій кімнаті менше 5 хвилин та оголошення резолютивної частини рішення, текст якого згодом було оформлено у понад 20 сторінок.

В подальшому в Південно-Західному апеляційному суді повторилась ситуація аналогічна розподілу судових справ у Миколаєві – всі наступні апеляційні скарги, що стосуються ТОВ "Восход Солар" "автоматично" розподіляються до тієї ж самої трійки суддів.

6. Чи має компанія борги перед державним "Укргазбанком"?

В одній із заяв ФК "Веста" вказала, що ТОВ "Восход Солар" нібито завдає збитків державному "Укргазбанку", на підставі чого вимагала арештувати активи підприємства. Однак, кредит, який був у компанії перед "Укргазбанком", сплачувався своєчасно і був достроково погашений в травні 2019 року. Також варто зазначити, що сам "Укргазбанк" не звертався до правоохоронних органів із заявою про нібито нанесені збитки. Відтак у CNBM назвали заяви про збитки державному банку – "відвертою явною брехнею і наклепом", які використовуються опонентами компанії для введення в оману правоохоронних органів і судової системи.

7. Чому CNBM збирається подати до суду на Україну через цей конфлікт?

У квітні 2019 року CNBM уже звернулася до уряду України з повідомленням про врегулювання інвестиційного спору навколо ТОВ "Восход Солар". Документ, що передбачає судовий розгляд інвестора проти держави Україна, юристи передали до Міністерства юстиції. Такий розгляд буде розпочато, якщо сторони не прийдуть до врегулювання проблеми в переговорному процесі. На підготовку відповіді в уряду є 6 місяців. Згідно з документом, компанія стала об'єктом корпоративного рейдерства і силового захоплення з боку приватної ФК "Веста".

У компанії оцінюють збитки від рейдерської атаки на рівні EUR110 млн.

8. Як реагує на спробу рейдерського захоплення влада Китаю? Як воно відобразиться на українсько-китайських відносинах?

Ситуація перебуває на постійному контролі Посольства КНР в Києві, оскільки представники CNBM регулярно інформують про перебіг ситуації як Посла, так і керівництво уряду в Пекіні. У березні Генеральний консул Китаю в Одесі Сун Ліцюнь відвідував електростанцію "Восход Солар" і ознайомився із її роботою. Також за подіями довкола активів CNBM ретельно слідкують представники інших китайських приватних і державних компаній, які працюють в Україні. За даними "Восход Солар", питання CNBM також піднімалось в Китаї під час участі урядової делегації у форумі "Один пояс. Один шлях" в Пекіні наприкінці квітня 2019 року.

9. Як реагують на конфлікт представники уряду і Президент України?

Антирейдерська комісія при Кабміні під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва за результатами звернення CNBM, доручила Генпрокуратурі і Нацполіції взяти справу про спробу рейдерського захоплення "Восход Солар" під особливий контроль.

Також Анатолій Старіцин передав виданню копію відповіді Адміністрації Президента на звернення "Восход Солар". В документі, зокрема, сказано, що звернення передано до СБУ, Державного бюро розслідувань і НАБУ з проханням розглянути і вжити заходів відповідно до чинного законодавства.

10. Як сьогодні працює ТОВ "Восход Солар"?

Роботу компанії фактично заблоковано через затягування представниками ТОВ "ФК "Веста" розгляду господарської справи в суді.

Паралельно компанія також проводить міжнародну інспекцію збитків і втрат через дію або бездіяльність представників силових структур України і компанії "ФК "Веста". Зокрема, станція була відключена від мережі на підставі рішень судів, які були в подальшому скасовані, були спроби здійснити рейдерське захоплення майна китайської держкоропраціі шляхом передачі активів нібито на управління в АРМА, були арештовані рахунки компанії. У CNBM мають намір передати матеріали експертиз китайській стороні, що зробить можливим притягнення українських чиновників до відповідальності в Китаї.

Автор Сергій Петричук