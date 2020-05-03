Як Львів відзначив своє день народження в умовах карантину: фото та відео

Цьогоріч через карантинні заходи Львів відзначає свій день народження по-особливому. 3 травня до входу у львівську Ратушу на конях підійшли Король та Королева і подякували усім медикам за роботу.

Також свої слова подяки висловив мер міста Андрій Садовий та його дружина Катерина. А прапор міста на штандарті біля Ратуші підняв львівський лікар Гнат Герич. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

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Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, цього року через карантин День міста не відбувається у звичному форматі. Мер вирішив подякувати усім медикам за нелегку роботу в часі пандемії коронавірусу. Скульптури усіх 4 фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом "Дякую лікарю" та символічні медичні халати.

Кожного року в першу неділю травня ми святкуємо День міста. Але цьогоріч у світі пандемія, і День міста ми перенесли. Однак закони людські не є писаними для Короля і Королеви. І вони сьогодні приїхали до нас. Тож дозвольте, Ваші Величності, щоб ми цей день сьогоднішній присвятили нашим лікарям, нашим медичним працівникам, які рятують усіх нас,

– сказав Садовий.

Сурмачі виконали традиційну мелодію міста, а хор "Гомін" – Гімн України.

Як Львів відзначив своє день народження в умовах карантину / Фото ЛМР

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