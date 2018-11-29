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      Як монетизуватимуть субсидії у 2019 році

      173 Читать новость на русском
      Новий механізм монетизації субсидії у 2019 році
      Новий механізм монетизації субсидії у 2019 році / surmasite.wordpress.com

      У 2019 році субсидії монетизують. Відповідний проект постанови розробило Міністерство соціальної політики.

      Про це розповів глава Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко, повідомляє Liga.net.

      "Ми не змінюємо процедуру призначення субсидій. Одержувачу треба подати заяву до органу соціального захисту населення і дати дозвіл на обробку персональних даних банком. Потім відбувається електронний обмін інформацією між органом соціального захисту, Мінсоцполітики, банком і підприємством, яке надає послуги," – наголосив він.

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      У заяві йдеться, що кожен одержувач субсидій матиме відкритий рахунок у банку (наймовірніше – в "Ощадбанку"), куди зараховуватимуть гроші. З цього рахунку кошти будуть списуватися для надання субсидій. Якщо субсидіант витратив менше грошей, які передбачені нормами, то решту відправлять на його особистий рахунок.

      "Субсидіант зможе користуватися цими коштами на власний розсуд, за умови якщо не матиме боргів", – пояснив Музиченко.

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      Монетизація субсидій відбуватиметься у три етапи:

      1. від 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів (близько 100-150 тисяч домогосподарств);
      2. від 1 травня 2019 року – монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019 року;
      3. від 1 жовтня 2019 року – повний перехід на монетизацію.

      Що таке субсидія?Це безготівкова фінансова допомога домогосподарству, що надається за кошт державного бюджету для погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. 

      Теги: комунальні послуги Міністерство соціальної політики Субсидії
      Джерело: 24 Канал
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