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      Як на Великдень працюватимуть українські банки

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      Графік роботи банків на Великдень в Україні
      Графік роботи банків на Великдень в Україні / Фото з відкритих джерел

      Банки в Україні на Великдень не працюватимуть з 27 квітня по 1 травня. При цьому банки працюватимуть 11 травня (субота) замість 30 квітня (вівторок), яке буде вихідним.

      Нацбанк вирішив, що у 2019 році дні роботи українських банків переносяться з:

      Читайте також: Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці

      • вівторка 30 квітня – на суботу 11 травня;
      • понеділка 30 грудня – на суботу 21 грудня;
      • вівторка, 31 грудня – на суботу 28 грудня.

      Українські банки повинні:

      1. повідомити клієнтам про власні режими роботи у ці дні,
      2. організувати своєчасну виплату пенсій,
      3. соціальних доплат,
      4. інших грошових виплат,
      5. забезпечити безперебійну роботу банкоматів,
      6. обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

      банки Україна графік роботи Великдень

      blog_ava
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      Теги: Новини України Великдень НБУ Банки
      Джерело: 24 канал
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