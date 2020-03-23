Як працюватимуть банки у період карантину: пояснення НБУ
НБУ визначив, як працюватимуть банки в Україні під час карантину. Відкритими будуть лише центральні офіси, головні відділення, та поруч із цим безперебійно повинні обслуговувати клієнтів контакт-центри, банкомати та онлайн-канали.
Про умови роботи банків у період посилених заходів протидії поширенню коронавірусу розповів Національний банк України у листі від 22 березня 2020 року. Фотокопію листа опублікувала у фейсбуці пресслужба НБУ.
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Права та обов'язки банків період карантину
Банки зобов'язані
- Забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.
- Максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн.
- Забезпечити безперебійну інкасацію виторгу магазинів, обробку розрахунків кредитним та дебетними картками у магазинах, банкоматах та терміналах.
Банкам рекомендують
- За можливості використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів.
- За потреби реалізувати право відмовити в обслуговуванні клієнтові із симптомом коронавірусу.
- Врахувати необхідність обслуговувати "спальні" райони, щоб люди не їздили в банки через пів міста.
Банкам заборонено
- Нараховувати та стягувати неустойки, штрафи чи пеню за несвоєчасні платежі за споживчими кредитами.
- Підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами.
- Нараховувати та стягувати неустойки за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.
Важливо! Готівка у банкоматах повинна бути – банки зобов'язані це забезпечити. Однак у НБУ нагадали: контактувати з готівкою слід якнайменше, адже вона може бути носієм вірусу.
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Коронавірус та карантин в Україні: головне
- 22 березня зафіксували 26 нових випадків захворювання на Covid-19. Загальна кількість випадків сягнула 73.
- З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 3 квітня.
- З 16 березня закриті кордони для іноземців.
- З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.