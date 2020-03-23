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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Як працюватимуть банки у період карантину: пояснення НБУ

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      НБУ визначив засади роботи банків у період карантину / Колаж 24 каналу

      НБУ визначив, як працюватимуть банки в Україні під час карантину. Відкритими будуть лише центральні офіси, головні відділення, та поруч із цим безперебійно повинні обслуговувати клієнтів контакт-центри, банкомати та онлайн-канали.

      Про умови роботи банків у період посилених заходів протидії поширенню коронавірусу розповів Національний банк України у листі від 22 березня 2020 року. Фотокопію листа опублікувала у фейсбуці пресслужба НБУ.

      Важливо знати Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

      Права та обов'язки банків період карантину

      Банки зобов'язані

      • ​Забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.
      • Максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн.
      • Забезпечити безперебійну інкасацію виторгу магазинів, обробку розрахунків кредитним та дебетними картками у магазинах, банкоматах та терміналах.

      Банкам рекомендують

      • За можливості використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів.
      • За потреби реалізувати право відмовити в обслуговуванні клієнтові із симптомом коронавірусу.
      • Врахувати необхідність обслуговувати "спальні" райони, щоб люди не їздили в банки через пів міста.

      Банкам заборонено

      • Нараховувати та стягувати неустойки, штрафи чи пеню за несвоєчасні платежі за споживчими кредитами.
      • Підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами. 
      • Нараховувати та стягувати неустойки за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

      Важливо! Готівка у банкоматах повинна бути – банки зобов'язані це забезпечити. Однак у НБУ нагадали: контактувати з готівкою слід якнайменше, адже вона може бути носієм вірусу.

      Обмежень може бути більше МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні

      Коронавірус та карантин в Україні: головне

      • 22 березня зафіксували 26 нових випадків захворювання на Covid-19. Загальна кількість випадків сягнула 73. 
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 3 квітня.
      • З 16 березня закриті кордони для іноземців.
      • З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. 

      Вірус
      Карантин в Україні: що заборонено / Інфографіка 24 каналу

      Сніг, хуртовини і шквали вітру: де в Україні чекати негоду
      22 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Україні 2020 НБУ Банки Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України
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