Як працюватимуть банки у період карантину: пояснення НБУ

НБУ визначив, як працюватимуть банки в Україні під час карантину. Відкритими будуть лише центральні офіси, головні відділення, та поруч із цим безперебійно повинні обслуговувати клієнтів контакт-центри, банкомати та онлайн-канали.

Про умови роботи банків у період посилених заходів протидії поширенню коронавірусу розповів Національний банк України у листі від 22 березня 2020 року. Фотокопію листа опублікувала у фейсбуці пресслужба НБУ.

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Права та обов'язки банків період карантину

Банки зобов'язані

​Забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.

Максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн.

Забезпечити безперебійну інкасацію виторгу магазинів, обробку розрахунків кредитним та дебетними картками у магазинах, банкоматах та терміналах.

Банкам рекомендують

За можливості використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів.

За потреби реалізувати право відмовити в обслуговуванні клієнтові із симптомом коронавірусу.

Врахувати необхідність обслуговувати "спальні" райони, щоб люди не їздили в банки через пів міста.

Банкам заборонено

Нараховувати та стягувати неустойки, штрафи чи пеню за несвоєчасні платежі за споживчими кредитами.

Підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами.

Нараховувати та стягувати неустойки за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

Важливо! Готівка у банкоматах повинна бути – банки зобов'язані це забезпечити. Однак у НБУ нагадали: контактувати з готівкою слід якнайменше, адже вона може бути носієм вірусу.

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Коронавірус та карантин в Україні: головне

22 березня зафіксували 26 нових випадків захворювання на Covid-19. Загальна кількість випадків сягнула 73.

З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин – попередньо до 3 квітня.

З 16 березня закриті кордони для іноземців.

З 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.



Карантин в Україні: що заборонено / Інфографіка 24 каналу