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Як у Львові пройшов фестиваль "Воїни епох": захоплююче відео

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У Львові відбувся перший фестиваль старовинного бою "Воїни епох". Усе виглядало дуже реалістично: були і давня зброя, і лати, і навіть лицарські бої. Змагалися не на жарт – до справжньої крові.

Тарасові добряче дісталось під час масових боїв. Змиває водою кров, але на суперників не тримає зла. Каже, сам винен, що пропустив удари в голову. Тут в бій ідуть мечі, алебарди та сокири. Усе це – муляжі середньовічної холодної зброї. Увесь обладунок реконструктора може коштувати до 5 тисяч доларів. 

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"Частково я робив його сам. Обладунок – це середина 14 століття (Європа). Складається з латних ніг, колін, голені і  бригантини", – розповів реконструктор Тарас Грицюк.

Завдання лицарів – покласти на землю супротивників. Як не дивно, але в цьому спорті є й дівчата. Змагаються майже на рівних з чоловіками. У 2017 році середньовічний бій визнали неолімпійським національним видом спорту. На змагання до Львова прибули чемпіони України, Європи та призери чемпіонатів світу.

Загалом у нас представлені бійці з 10 регіонів України. В основному це Західна Україна. Також представлена Центральна Україна: Суми, Черкаси, Київ. Загальна кількість бійців близько 80,
– зазначив співорганізатор фестивалю Воїни епох Сергій Ващук.

Організатори підготували чимало розваг для відвідувачів, які вперше побачили цей вид спорту. Це арчер-таґ, спортивний меч та стрільба із лука. Спробувати себе в кожному з них можна було безкоштовно.

Теги: Новини України Новини Львова Фестивалі
Джерело: 24 канал
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