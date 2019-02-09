Як у Львові реставрують унікальну картину 17 століття
У Львові реставрують унікальну картину французького художника Жоржа де Латура, який жив ще у 17 столітті. Це один із найважливіших мистецьких скарбів усього світу. Нині збереглося лише 30 полотен де Латура і тільки 9 із них мають авторський підпис.
Жорж де Латур – видатний французький живописець, який був придворним художником короля Людовика XIII. У фонди Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького його шедевр потрапив ще до війни з приватних колекцій.
Читайте також: Знаменита картинка Бенксі вперше з'явилася на виставці після "знищення": фотодоказ
Завідувачка відділу реставрації галереї Інна Дмитрук-Сорохтей зазначила, що до 70-х років ніхто навіть не знав автора цієї картини, аж поки не просвітили інфрачервоними променями – і під верхнім шаром фарб побачили підпис Жоржа де Латура.
Ми маємо унікальне для України полотно. Центральна і Східна Європа взагалі не мають у власності жодної роботи Жоржа де Латура,
– наголосила Дмитрук-Сорохтей.
Вона додала, що картина має значні потертості, ймовірно, це відбулося під час подорожей. Щодня команда фахівців відкриває щось нове. Передовсім, проводять хімічні, фізичні та біологічні дослідження. Усе фотографують у рентгенівських та інфрачервоних променях, а також в ультрафіолеті, аби заглянути під верхній шар.
Картину вивчають та реставрують за допомогою рентгену, мікроскопа, ультрафіолету і навіть саркофагу
Картина Жоржа де Латура "У лихваря"
Реставраторка Львівської галереї мистецтв Інна Баблоян наголосила, що за допомогою рентгенівських променів вони можуть побачити шари, та всі реставраційні вставки й зміни.
Реставрація картини Жоржа де Латура
Наразі експерти знімають верхні нашарування, аби відкрити те, що намалював сам де Латура. Адже картину не раз перемальовували. Потім продублюють новим полотном і сподіваються відкрити авторський підпис.
Реставрація триватиме до осені, а далі картину покажуть львівському глядачу. Наразі є запрошення повозити унікальну картину світом.
Вибір редакції
-
УПЦ МП спробує силою повернути собі церкву на Закарпатті, яка перейшла до ПЦУ, – священиксьогодні , 10:59
-
Військові США вимагають від влади першими завдати удару по Росіїсьогодні , 09:59
-
Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразиліїсьогодні , 09:04