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      Як у Львові реставрують унікальну картину 17 століття

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      У Львові реставрують унікальну картину французького художника Жоржа де Латура, який жив ще у 17 столітті. Це один із найважливіших мистецьких скарбів усього світу. Нині збереглося лише 30 полотен де Латура і тільки 9 із них мають авторський підпис.

      Жорж де Латур – видатний французький живописець, який був придворним художником короля Людовика XIII. У фонди Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького його шедевр потрапив ще до війни з приватних колекцій.

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      Завідувачка відділу реставрації галереї Інна Дмитрук-Сорохтей зазначила, що до 70-х років ніхто навіть не знав автора цієї картини, аж поки не просвітили інфрачервоними променями – і під верхнім шаром фарб побачили підпис Жоржа де Латура.

      Ми маємо унікальне для України полотно. Центральна і Східна Європа взагалі не мають у власності жодної роботи Жоржа де Латура,
      – наголосила Дмитрук-Сорохтей.

      Вона додала, що картина має значні потертості, ймовірно, це відбулося під час подорожей. Щодня команда фахівців відкриває щось нове. Передовсім, проводять хімічні, фізичні та біологічні дослідження. Усе фотографують у рентгенівських та інфрачервоних променях, а також в ультрафіолеті, аби заглянути під верхній шар.


      Картину вивчають та реставрують за допомогою рентгену, мікроскопа, ультрафіолету і навіть саркофагу


      Картина Жоржа де Латура "У лихваря"

      Реставраторка Львівської галереї мистецтв Інна Баблоян наголосила, що за допомогою рентгенівських променів вони можуть побачити шари, та всі реставраційні вставки й зміни.

      Реставрація картини
      Реставрація картини Жоржа де Латура

      Наразі експерти знімають верхні нашарування, аби відкрити те, що намалював сам де Латура. Адже картину не раз перемальовували. Потім продублюють новим полотном і сподіваються відкрити авторський підпис.

      Реставрація триватиме до осені, а далі картину покажуть львівському глядачу. Наразі є запрошення повозити унікальну картину світом.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Мистецтво Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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