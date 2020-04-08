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      Як уряд підтримає економіку під час пандемії коронавірусу: деталі

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      Петрашко розповів, як уряд рятуватиме економіку / Finbalance

      Кабінет міністрів назвав основні напрямки підтримки економіки під час кризи, яку викликав коронавірус. Наразі уряд працює над програмою допомоги безробітним та новими кредитними програмами.

      Криза, прогнозують в уряді, зумовить падіння економіки України на 4,8% у порівнянні з минулим роком. Безробіття та інфляція зростуть, про це повідомив міністр економічного розвитку Ігор Петрашко на брифінгу у Києві.

      До теми Уряд створив Раду з економрозвитку: хто ввійде в її склад

      Детальний план виходу з кризи є, він опрацьовується. Напрямів зараз кілька, тому що нинішня криза унікальна для світу. Це не фінансова криза, з якою ми зіштовхувалися в минулому. Її спровокував абсолютно несподіваний фактор, який вплинув на ланцюжки контактів світової торгівлі,
      – пояснив Петрашко.

      У бюджеті збережуть підтримку аграріїв, фінансування високотехнологічних галузей економіки через державне оборонне замовлення і підтримку експорту.

      Ми ставимо перед собою три напрямки завдань: зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати тих, хто втратив роботу, забезпечення відновлення економіки після коронавірусу,
      — повідомив міністр.

      Наразі уряд працює над розширенням програми допомоги безробітним. Зокрема, мовиться про спрощення доступу до цієї допомоги.

      Ще один напрямок – програма дешевих кредитів – у співпраці з банкірами: для бізнесу кредит надаватимуть під 5–7–9% річних. Спочатку цю програму розглядали, як підтримку для початківців. Проте під час кризи, кажуть у Мінекономрозвитку, її дію поширять на бізнес, у якого вже є кредити.

      Нові кредитні програми, зазначив Петрашко, орієнтовані на приклад США та ЄС. Саме США виділили на стимулювання економіки під час кризи 2 трильйони доларів.

      бізнес під час кризи
      Скільки може існувати бізнес під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Ігор Петрашко Міністерство економічного розвитку і торгівлі Світова криза 2020
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