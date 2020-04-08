Як уряд підтримає економіку під час пандемії коронавірусу: деталі

Кабінет міністрів назвав основні напрямки підтримки економіки під час кризи, яку викликав коронавірус. Наразі уряд працює над програмою допомоги безробітним та новими кредитними програмами.

Криза, прогнозують в уряді, зумовить падіння економіки України на 4,8% у порівнянні з минулим роком. Безробіття та інфляція зростуть, про це повідомив міністр економічного розвитку Ігор Петрашко на брифінгу у Києві.

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Детальний план виходу з кризи є, він опрацьовується. Напрямів зараз кілька, тому що нинішня криза унікальна для світу. Це не фінансова криза, з якою ми зіштовхувалися в минулому. Її спровокував абсолютно несподіваний фактор, який вплинув на ланцюжки контактів світової торгівлі,

– пояснив Петрашко.

У бюджеті збережуть підтримку аграріїв, фінансування високотехнологічних галузей економіки через державне оборонне замовлення і підтримку експорту.

Ми ставимо перед собою три напрямки завдань: зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати тих, хто втратив роботу, забезпечення відновлення економіки після коронавірусу,

— повідомив міністр.

Наразі уряд працює над розширенням програми допомоги безробітним. Зокрема, мовиться про спрощення доступу до цієї допомоги.



Ще один напрямок – програма дешевих кредитів – у співпраці з банкірами: для бізнесу кредит надаватимуть під 5–7–9% річних. Спочатку цю програму розглядали, як підтримку для початківців. Проте під час кризи, кажуть у Мінекономрозвитку, її дію поширять на бізнес, у якого вже є кредити.

Нові кредитні програми, зазначив Петрашко, орієнтовані на приклад США та ЄС. Саме США виділили на стимулювання економіки під час кризи 2 трильйони доларів.



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