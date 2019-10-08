Як утеплити житло на зиму: поради з модернізації будинків

Зима йде — опалення дорожчає… Як зекономити і не замерзнути при цьому? 24 канал підготував список порад, як модернізувати свій дім.

Про енерго- і тепло ефективність будинку в усьому світі дбають ще на стадії будівництва. Український житловий фонд, більшу половину якого складають збудовані у 60-70 роках минулого століття будинки, похвалитись такою ефективністю не може.

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Як не гріти вулицю

Куди тікає тепло з будівлі: інфографіка

Є кілька нюансів, які варто проконтролювати мешканцям кожного багатоквартирного будинку, аби, принаймні, не платити за обігрів вулиці і підвищити температуру у власній квартирі.

Потрібно перевірити стан утеплення труб та арматури у підвальному приміщенні, на вході з котельні. Тепловий лічильник стоїть саме в цьому місці і рахує загальне тепло. Якщо труби віддаватимуть тепло вже в підвал, то до квартир його дійде значно менше, а платити доведеться за обігрів підвалу.

Для простої і швидкоокупної модернізації варто використати мішки-термоізолятори, які компактно закривають всю конструкцію засувок. Так тепло залишиться всередині системи. Ця термоізоляція (скловолокно, покрите силіконом) витримує температуру 250 градусів і може використовуватись навіть для парових котлів.

Ще один важливий нюанс для багатоквартирних будинків – надійні сучасні двері і вікна у під’їзді. Через них може втрачатись до 15% тепла.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко у коментарі сайту "24" наголосив, що в ідеалі для утеплення багатоквартирного будинку потрібен комплекс заходів. І виконати його повинне ЖБК або ОСББ кожного будинку.

Необхідно проводити заходи термомодернізації будівлі. А це цілий комплекс: і підвал, і зовнішні стіни, і дах, і система теплопостачання, і перехід, можливо, на домові бойлерні, і вікна, і під'їзди,

— уточнив експерт.

Утеплення помешкання

Наступний крок – утеплення власне квартири.

1. Зовнішнє утеплення стін — це найдорожчий, але й найефективніший спосіб збереження в приміщенні тепла взимку та прохолоди влітку. За словами спеціалістів утеплення фасаду здатне знизити витрати на опалення до 60 відсотків. Щоправда, такі роботи варто проводити за температури не менше 5 градусів за Цельсієм. Крім того, зовнішнє утеплення проблематичне, якщо ваш будинок є пам’яткою архітектури, або має на фасаді багато декоративних елементів.

2. Внутрішнє утеплення стін. Головні матеріали такої теплоізоляції: мінеральна вата, пінопласт, коркові мати. Але після відключення центрального опалення приміщення швидко вистигає, бо зовнішня стіна лишається холодно. Тому експерти радять робити зовнішнє утеплення, якщо є така можливість.

3. Тепла підлога. Буває електрична та з водяним обігрівом. Для міських квартир оптимальна перша: вона проста в монтажі й оптимальна для обігріву невеликих приміщень. Підлогу з водяним обігрівом рекомендують для приватних будинків як основне опалення. Вона складна в установці, але економічна у використанні.

4. Вікна. Заміна старих вікон на сучасні склопакети, краще з енергозберігаючими шибками, дасть ще кілька градусів. Якщо такої можливості немає, відремонтуйте старі вікна: обробіть скло по периметру герметиком, а в рами поставте ущільнювач.

Ще один варіант для модернізації вікон — теплозберігаюча віконна плівка. Вона недорога, допомагає скоротити втрати тепла через шибки та підвищує температуру в приміщенні щонайменше на 3-4 градуси.

5. Батареї. Якщо за батареєю розмістити тепловідбивний екран, можна зігрітися ще на кілька градусів. Екраном може стати аркуш картону, пофарбований срібною фарбою, алюмінієва фольга або спеціальний матеріал — пінофол. Також фахівці не радять закривати батареї шторами, адже тоді ви грієте вікно, а не кімнату.

Якщо громадянин має спроможність і гроші, щоб утеплити свою квартиру, то заходи з утеплення зовнішніх стін є дуже ефективними. Неодноразово пересвідчувався. Стіна взимку просто мокра. А якщо вона утеплюється пінополістиролом, пінопластом, простіше кажучи, то у квартирі стає набагато комфортніше,

— відзначив Олександр Сергієнко.

Біопаливо замість газу

Щоб здешевити опалення можна купити твердопаливний котел на біопаливі замість газу. В якості біопалива використовують органічні матеріали: деревину та її відходи, спирти, сільськогосподарські культури – кукурудзу, сою і навіть деякі відходи промисловості. З них виготовляють спеціальне паливо саме для котлів: пелети, брикети, паливні гранули тощо.

Звичайно, що перед заміною котла на твердопаливний варто прорахувати усі технічні можливості індивідуально для вашого житла.