Як виглядало післявоєнне весілля на Київщині
У мережі виклали фото, як проходило сільське весілля після завершення Другої світової війни. Наречена все ще в народному строї і помітно бракує чоловіків.
Фотографії з сімейного архіву, зроблені у с. Данилівка (Васильківський р-н, Київщина), виклала користувачка фейсбук.
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Наречена в ті часи одягала пишно вишиту сорочку. Доповнювали образ численні намиста на шиї та яскравий традиційний вінок.
Наречена вдягала пишну сорочку і багато прикрас / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva
Авторка поста зазначає, що танцювали переважно жінки. Адже багато чоловіків просто не повернулися з війни… Інші ж надавали перевагу міцним напоям, а не танцям.
На фото дуже мало чоловіків / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva
На світлині зображена Онуфріївська церква, 1705 року побудована! Ця дерев’яна козацька церква – найстаріша дерев'яна церква Київщини з тих, що збереглися на своєму первісному місці.
Онуфріївська церква, побудована 1705 року / Фото: Facebook Maryna Mirzaeva
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