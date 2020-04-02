Як забудовники справляються з кризою під час карантину?

Про перехід на режим віддаленої роботи, попит, продажі, кризу та вихід з неї розповідають представники Київміськбуд, SAGA Development, Інтергал-Буд, Креатор Буд і Perfect Group.

ЛУН поставив п'ять запитань про ситуацію на ринку нерухомості п'ятьом забудовникам.

Яка у вас ситуація в зв'язку з карантином? Що зараз відбувається із будівництвом, як йдуть продажі?



Київміськбуд, Ігор Кушнір, президент

На даний момент ситуація штатна, всі в робочому режимі. Мінімізували кількість офісних співробітників, забезпечили всім необхідним тих, хто залишився.

На будівництвах все без змін: крани крутяться, будинки ростуть. На сьогоднішній день будівництво всіх без винятку комплексів йде за запланованим графіком і темпом.

З приводу продаж, то в перші дні карантину було мовчання! Було схоже наче всі вичікують, люди не розуміли, що відбувається і залягли на дно. На сьогодні ситуація з дзвінками покращилася. Люди втомилися відпочивати і почали займатися своїм розквартируванням. На руку зіграв і запуск Київміськбудом онлайн-консультацій. Після цього збільшилася кількість дзвінків. Кожна людина може дізнатися всю необхідну інформацію, не виходячи з дому. Менеджери консультують по відео-зв'язку, і повинен сказати, таке нововведення користується великою популярністю.



Інтергал-Буд, Анна Лаєвська, комерційний директор

"Інтергал-Буд" продовжує працювати у своєму темпі, при цьому дотримуючись усіх санітарних норм, правил безпеки і вимог МОЗ. На будмайданчиках в активній фазі ведеться будівництво за графіком. Наші відділи продажів працюють, додатково беручи до уваги непросту ситуацію у країні і запобіжні заходи, пов'язані з карантином. Ми першими запропонували покупцям максимальний вибір каналів і способів дистанційної комунікації з нами: запустили телеграм-канал, в якому публікуємо відеоогляди шоу-румів, екскурсії по території, технічні нововведення, прийняття ремонтів, ділимося актуальними новинами, акціями і спецпропозиціями, публікуємо фото і відео з будмайданчиків.

Отримати індивідуальну консультацію можна також по телефону або в Skype. Заявку на обрану квартиру або скани / фото документів легко відправити нам з дому, заповнивши google-форму. Якщо покупець захоче відвідати відділи продажів або замовити персональний перегляд, ми підготували індивідуальні засоби захисту та санітайзери, аби по максимуму убезпечити інвесторів та співробітників. Ми проводимо постійне вологе прибирання за графіком з обробкою дезінфікуючими засобами.

Щоб підтримати покупця, ми розробили ряд спеціальних пропозицій і знижок. Наприклад, зафіксували до кінця оголошеного карантину курс долара до гривні на рівні 25,5 при розрахунку вартості об'єктів нерухомості, пропонуємо знижки 10-13% при повній оплаті квартири, даємо можливість придбати житло з тривалим розтермінуванням на кілька років від забудовника і продовжуємо співпрацю з банками. Зараз можна сплатити перший внесок за фіксованим курсом, що вигідно, а далі рівними платежами решту виплачувати у комфортному темпі. Ми відчули, що покупець оцінив антикризові заходи. Наші менеджери отримали гарний зворотний зв'язок у вигляді збільшення числа заявок. Зараз час покупця, більшість це розуміє.

Perfect Group, Коваль Олексій Борисович, керівник проектів

Усі будівництва компанії Perfect Group активно ведуться, але при цьому ми ввели додаткові запобіжні заходи для наших працівників. Будівельникам роздали маски, вони працюють на відстані 1-2 метра, забезпечуємо виміри температури і проводимо опитування щодо стану співробітників. У нас є помітна активізація продаж, особливо в сегменті дво- і трикімнатних квартир: люди почали купувати нерухомість для життя. Зробили акцент на роботі через месенджери, пропонуємо клієнтам віртуальні тури, фізичні відділи продажів теж працюють. Для безпеки співробітників і клієнтів ми проводимо регулярні прибирання з дезінфікуючими засобами по кілька разів на день. Також, якщо це особиста зустріч, ми намагаємося запрошувати клієнтів безпосередньо на об'єкти – там можна і побачити реальний темп робіт, і менше часу знаходитися в закритому просторі.



SAGA Development, Володимир Даниленко, комерційний директор

Більшість співробітників SAGA Development працює у віддаленому режимі. Ми закупили для всіх співробітників засоби індивідуального захисту – маски і дезінфектори, але, тим не менш, рекомендуємо по можливості залишатися вдома, на зв'язку.

Відділи продажів працюють у черговому режимі. Менеджери на зв'язку з 9 до 19, готові проконсультувати по телефону або в зручному для клієнта месенджері, провести екскурсію по комплексу онлайн, допомогти з вибором планування, обговорити деталі договору. Ми також пропонуємо клієнтам можливість укласти договір без відвідування відділу продажів – через сервіси електронного документообігу за допомогою електронного цифрового підпису.

Для клієнтів, які все ж таки хочуть відвідати відділ продажів, завжди працює черговий менеджер, але, з огляду на режим роботи транспорту, у режимі вихідного дня, з 10 до 18. Для клієнтів і для менеджерів ми також передбачили засоби захисту. Відділи продажів регулярно прибираються і дезінфікуються.

Усі будівництва працюють відповідно до графіку. На початку зміни ми вимірюємо температуру будівельників. Вони також забезпечені масками та дезінфекторами.

На продажі сьогодні впливає кілька чинників. Перший – це, безумовно, карантин і викликана ним зупинка сервісних бізнесів. Другий – зростання курсу долара.

Більшість покупців, у яких немає власної нерухомості, але є на руках вся сума покупки, укладають угоди. Особливо, якщо сума на руках у гривнях. Але вони більш ретельно зважуються на покупку, і віддають перевагу готовим об'єктам. Така ситуація стосується в основному об'єктів комфорт-класу. Наприклад, в RYBALSKY це дозволило нам за 2 тижні реалізувати двомісячну норму угод.

З об'єктами бізнес-класу ситуація складніша. Покупці квартир в таких об'єктах зазвичай вже володіють нерухомістю, і у них немає потреби в терміновій покупці. З іншого боку, більшість з них постраждало від того, що влада директивно зупинила роботу бізнесу на півтора місяці. В умовах, коли вони не знають, що станеться з їхнім бізнесом, їм не до інвестицій у нерухомість. Але, тим не менш, і в цьому сегменті є інвестори, які цікавляться покупкою квартир у готових об'єктах.

ПП "Креатор буд", Гуда Ігор Богданович, Голова Ради Директорів

Девелоперська компанія Креатор-Буд, як і більшість українських будівельних компаній, у годину загальнонаціонального карантину працює в дистанційному режимі. Сучасні інтернет технології дозволяють нашим фахівцям, менеджерам з продажу квартир надавати кваліфіковані консультації у форматі електронного спілкування та у телефонному режимі. Офіси компанії Креатор-Буд перейшли у формат дистанційного спілкування в цілях безпеки для здоров'я ПРАЦІВНИКІВ та КЛІЄНТІВ компанії.

Як карантин вплине на ваш бізнес в найближчі 3-6 міс?

Інтергал-Буд, Анна Лаєвська, комерційний директор

У нас достатньо фінансового ресурсу, досвіду і матеріально-технічної бази, щоб продовжувати будувати за графіком. Наш продукт не вимірюється кількістю квартир або квадратних метрів, він про створення комфортного середовища для життя. Ми розуміємо, що тривалий карантин та інші фактори негативно позначаються на економіці країни. Цілком ймовірно, що в перспективі декількох місяців доходи частини населення просядуть, що негативно позначиться на попиті. Однак турбуватися варто лише тим, у кого комплекси не відповідають запитам аудиторії. Проекти "Інтергал-Буд" враховують три ключових для покупця маркери: висока якість будівництва (сертифіковані матеріали, надійні підрядники, використання інноваційних продуктів), концепт проекту (локація, інфраструктура в складі і поза проектом, благоустрій), а також надійність забудовника і ЖК.

Київміськбуд, Ігор Кушнір, президент

Залежить від того, на який термін затягнеться карантин. Станом на зараз компанія має грошовий запас, щоб будувати все заплановане. Якщо з травня карантин знімуть і продажі не просядуть, можна вважати, що обійшлося легким переляком. Якщо ситуація буде затягуватися на невизначений термін, прогнозувати складно. Ми робимо все від нас залежне, щоб виконати свої зобов'язання перед інвесторами в повній мірі.



Perfect Group, Коваль Олексій Борисович, керівник проектів

Поки ми маємо стримано-оптимістичний прогноз. Для великої компанії з об'єктами на високому ступені готовності і достатнім фінансовим плечем падіння попиту, навіть якщо воно буде, виявиться незначним. Звичайно, ми будемо кожен раз оцінювати ситуацію, і брати на себе тільки ті зобов'язання, які точно зуміємо виконати. Однак це стосується наших майбутніх проектів, а по поточним питань немає зовсім, і роботи виконуються за планом.

SAGA Development, Володимир Даниленко, комерційний директор

З моменту заснування компанії ми працювали над діджіталізацією всіх процесів і сервісів. Зараз ми розуміємо, що рухалися у правильному напрямку, і будемо продовжувати розвиватися в бік переводу сервісів в онлайн. У нас достатній запас міцності, щоб вчасно і повною мірою виконати всі взяті на себе зобов'язання.

Зростання курсу долара створює передумови для підвищення попиту на нерухомість, особливо за умови стримування зростання цін для інвесторів. Ми розуміємо, що така політика призведе до зниження прибутковості проектів в доларі при збереженні рівня прибутковості в гривні. До такого сценарію ми теж готові.

В умовах кризи клієнтів стає менше, і вони стають більш вимогливими до об'єктів, в яких купують квартири. Всі наші проекти ми проектуємо стійкими до змін. Це проявляється в їх поліфункціональності, додатковій цінності, якості, людиноцентричних концепціях. Тому ми впевнені, що на них завжди буде попит.

ПП "Креатор буд", Гуда Ігор Богданович, Голова Ради Директорів

Ми сподіваємось на те, що карантинні заходи в Україні будуть нетривалими і компанія швидко відновить свою роботу на будівельних майданчиках і запрацює у звичному режимі. Компанії Креатор-Буд 14 років і ми зуміли пережити вже не одну економічну кризу. Віримо у те, що вимушена карантинна відпустка не завдасть суттєвої шкоди будівельному бізнесу. Оскільки компанія володіє достатнім фінансовим ресурсом та запасом наявних матеріалів, будемо готові після завершення карантинного періоду відновити роботу та надолужити темпи будівництва на всіх будівельних майданчиках, де зводимо свої об'єкти.

Як карантин вплине на ринок новобудов в цілому?

SAGA Development, Володимир Даниленко, комерційний директор

Карантин продемонстрував кілька можливостей для ринку. Більшість компаній усвідомили важливість і необхідність онлайн-сервісів на всіх етапах – від проектування до укладення угоди.

Друга можливість – повернення в Україну частини робітників, які підвищать конкуренцію на ринку праці, що сприятиме зниженню собівартості робіт.

Третя можливість – це світовий обвал цін на нафту, який сприятиме зниженню собівартості будматеріалів, в ціну яких закладена значна енергетична складова.

Зростання курсу долара буде підтримувати попит на рівні, достатньому для нормального функціонування ринку. Передумови для зростання курсу створює необхідність виплат за зовнішніми зобов'язаннями в травні і листопаді. Швидше за все, вже в кінці квітня ми побачимо значне підвищення попиту на нерухомість з боку тих, хто в минулому році вкладав гроші в гривневі депозити і ОВДП. Покупці і далі будуть прагнути мінімізувати ризики, вкладаючи якщо не в готові новобудови, то в проекти тих девелоперів, у яких вже є портфель реалізованих проектів. Забудовникам, у яких є тільки нові майданчики, але немає побудованих об'єктів, буде важче.

У частині об'єктів, що не володіють додатковою цінністю, є ризики бути припиненими.

У будь-якому випадку, пропозиція реагує на попит. В умовах зниження попиту, пропозиція теж скоригується за рахунок того, що девелопери поставлять на паузу нові проекти.



Київміськбуд, Ігор Кушнір, президент

Як то кажуть, якщо Європа чхає, то в Україні епідемія. А якщо пандемія в усьому світі, то складно прогнозувати, як наша держава буде з цього вибиратися. Карантин відкине країну приблизно на рік назад, і саме стільки нам доведеться виходити на докарантинний рівень. Ринок нерухомості не можна відривати від економічної ситуації в цілому: якщо у людей є за що купувати, будівельникам є за що будувати.

Сьогодні кожен забудовник повинен зробити все можливе, щоб залишитися на плаву. Київміськбуд працює на ринку 65 років і має певну подушку безпеки. Сподіваюся, що ми пройдемо "зону турбулентності" з мінімальною тряскою.

Інтергал-Буд, Анна Лаєвська, комерційний директор

Ринок нерухомості чекає черговий іспит на міцність і стрес-тест для забудовників. Ринок нерухомості чекають нові ціннісні орієнтири і вектори розвитку. Частина девелоперів не витримає конкуренції і почне згортатися, багато великих проектів будуть "лежати на полиці", якщо у забудовника не вистачить досвіду і ресурсу, щоб створити конкурентний, високо маржинальний, затребуваний продукт. І гравці, і покупці стануть більш раціональними, вимогливими і обережними, що, в кінцевому підсумку, зіграє на руку ринку.

Perfect Group, Коваль Олексій Борисович, керівник проектів

Ми прогнозуємо перетікання попиту від маленьких компаній до великих, в яких інвестор буде впевнений. Також люди будуть готові переплачувати за квартири на високій стадії готовності. Тому, якщо забудовник готовий почекати з продажем квартир ближче до моменту здачі об'єкта, у нього попит впаде в меншій мірі, або навіть виросте. Для цього компанія повинна мати велике фінансове плече. Що стосується більш дрібних фірм, частина з них будуть змушені заморожувати роботи за умови відсутності стабільного попиту від інвесторів. В кінцевому підсумку, навіть за найгіршого сценарію, майже всі компанії рано чи пізно відновлять будівництва, проте карантин стане перевіркою на стійкість їх бізнес-моделей.

ПП "Креатор буд", Гуда Ігор Богданович, Голова Ради Директорів

Кілька останніх років будівельний ринок відчував стабільність і зростання. Фінансова криза, яку світ і Україна зокрема, відчуває сьогодні - це штучна криза, спричинена пандемією корона вірусу, тому відновлення бізнесу відбудеться значно швидше, аніж в періоди попередніх економічних криз. Зростання долара та девальвація гривні спричинить зростання активності покупців і спонукатиме до придбання квартир тих, хто тримав свої заощадження в іноземній валюті, а також інвесторів, що розраховують отримати прибуток, вкладаючи кошти у первинне житло. Тому загальна тенденція економічної кризи буде збережена і тимчасовий спад швидко перейде у стрімке зростання попиту на житло.

Що може або повинна зробити держава в даній ситуації? Ваші рекомендації.

Perfect Group, Коваль Олексій Борисович, керівник проектів

Єдина необхідна допомога – це можливість забудовникам взяти короткострокові кредити під 5% на 1-2 роки. У разі зупинки через карантин, найбільшою проблемою для фірм стане відсутність оборотних грошей. Якщо її вирішити проактивно, тоді будівельна галузь зможе уникнути навіть короткострокової кризи. В іншому випадку доведеться приймати більш дорогі і менш ефективні заходи, і робити це тоді, коли стане вже пізно.

Київміськбуд, Ігор Кушнір, президент

Для населення: забезпечити карантинні заходи і наявність засобів індивідуального захисту, захистити групи ризику в особі літніх, малозабезпечених та багатодітних сімей, допомогти вижити людям похилого віку і реально підтримати медиків.

Це все впирається у відповідальність та фінансову підтримку держави. Я сподіваюся, органи державного управління зроблять правильні кроки в сторону жителів країни найближчим часом.

Для бізнесу: податкові канікули, звільнення від перевірок і штрафів, впровадження кредитування під низький відсоток. А також впровадження програми низьких відсотків по іпотечних кредитах для розкручування будівельної галузі і всього іншого.

Але, на мою думку, бізнес сьогодні не повинен сидіти склавши руки і просто чекати допомоги від держави. Потрібно брати відповідальність у свої руки, проводити посильну оптимізацію, і намагатися вижити.

Інтергал-Буд, Анна Лаєвська, комерційний директор

Важливо дати можливість співробітникам підприємств, які пов'язані з критично важливими галузями (будівництво, я вважаю, саме такою) добиратися на роботу, а також розробити спільно з бізнесом механізм підтримки і подальшого виведення країни з кризи. Адже карантин рано чи пізно закінчиться, а його наслідки ще довго даватимуться взнаки.

Важливо вести діалог з бізнесом, дізнатися про складнощі і спробувати запобігти серйозним проблемам. Наприклад, простежити, щоб мораторій на перевірки був виконаний і обговорити з монополістами платежі за комунальні послуги на цей період.

SAGA Development, Володимир Даниленко, комерційний директор

Держава повинна зробити все можливе для максимально швидкого запуску нормального функціонування малого та середнього бізнесу. Недостатньо ввести мораторій на податкові перевірки, відстрочити подачу декларацій або заборонити банкам підвищувати процентні ставки. Потрібні податкові канікули, дотації, хоча б часткова компенсація зарплат співробітників зупинених підприємств. Це допоможе бізнесу швидко відновитися після карантину, а економіці – повернутися до нормальної моделі функціонування.

ПП "Креатор Буд", Гуда Ігор Богданович - Голова Ради Директоров

Для того, аби якнайшвидше Україна вийшла з економічної кризи, держава повинна зробити два найважливіші кроки. Перший – послабити карантинні заходи для представників бізнес структур, бо саме завдяки їхній діяльності наповнюється бюджет. Це дасть можливість вийти з економічної кризи з мінімальними втратами. За необхідності умови жорсткого карантинного режиму варто продовжити для дітей, людей похилого віку, працівників бюджетних установ. Другий - послабити податкові навантаження для підприємців малого та середнього бізнесу в період загальнонаціонального карантину.

І наостанок – про що важливо пам'ятати?

ПП "Креатор буд", Гуда Ігор Богданович, Голова Ради Директорів

Рано чи пізно будь-яка криза завершується. І ми обов'язково повернемося до звичного способу життя, плануватимемо ділові зустрічі і відпустки з цікавими мандрівками. Можливо зараз саме той час, коли ми маємо переосмислити речі, на які нам зазвичай, просто не вистачало часу. Хочеться побажати кожному оптимізму і здоров'я. У нас усе буде добре!

Київміськбуд, Ігор Кушнір, президент

Сьогодні потрібно зібратися і не панікувати. Тверезо переглянути плани на рік, внести корективи у заплановані програми. Не гнатися за журавлем у небі, але й не опускати руки. Рано чи пізно карантин закінчиться, життя увійде в колишнє русло. І все буде добре!