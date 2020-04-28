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      Як змінилася середня зарплата українців у березні: дані Держстату

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      Середня зарплата в Україні у березні 2020: як змінилася
      Як змінилася зарплата українців / 24 канал

      У березні середня зарплата українців збільшилася на 599 гривень у порівнянні з лютим та склала 11 тисяч 446 гривень.

      У відсотковому співвідношенні, за місяць середня зарплата в Україні збільшилася на 5,5%, повідомляє пресслужба Державної служби статистики України. У річному вимірі зарплата збільшилася на 11,8%.

      До теми На допомогу по безробіттю в Україні виділили 6 мільярдів гривень

      Хто отримав найбільшу зарплату 

      Найбільші заробітні плати у березні отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень. За місяць зарплати працівників цієї сфери зросли на 24,9%.

      Зарплати працівників сфери інформації та телекомунікацій перевищили зарплати працівників фінансового та страхового сектору. Вони отримали в середньому по 21,82 тисячі гривень.

      Хто отримав найменшу зарплату

      Найменші зарплати у березні 2020 року отримали працівники ресторанів та готелів – в середньому 5 тисяч 648 гривень на місяць. Загалом їхні заробітки впали на 23,8%.

      Окрім того, зарплати медиків у березні зросли на 7,8% та залишаються одними з найнижчих в Україні – в середньому 8 тисяч 56 гривень на місяць.

      Де найбільші та найменші зарплати

      Найбільші зарплати в Україні отримують мешканці Києва – в середньому майже 18 тисяч гривень, за місяць виплати зросли на 9,4%.

      Найнижчі зарплати на Буковині – в середньому 8 тисяч 285 гривень на місяць. Зауважимо, що у березні середня зарплата у Чернівецькій області впала на 1,2%.

      Зверніть увагу! У лютому 2020 року середня зарплата в Україні складала 10 тисяч 847 гривень на місяць, а у січні – 10 тисяч 727 гривень на місяць.

      Як карантин вплинув на роботу в Україні? За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

      Кабмін виділив на допомогу по безробіттю майже 1,3 мільярда гривень, на компенсацію витрат на зарплати для малого і середнього бізнесу – понад 4,7 мільярда. Хто може отримати допомогу – читайте тут.

      карантин фінанси україна вплив економіка
      Як карантин вплинув на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Статистика Безробіття Новини Чернівців Новини Києва Гроші Карантин в Україні 2020 Зарплата
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