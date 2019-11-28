20:09
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Як змінилися зарплати в Україні за останній рік

      676 Читать новость на русском
      Середня зарплата в Україні у жовтні 2019 року зросла до 10 тисяч 727 гривень / radiotrek.rv.ua

      За даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2019 року становила 10 тисяч 727 гривень. Це на 0,4% більше, ніж у вересні, і одразу на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

      У жовтні цього року середня зарплата по Україні перевищила мінімальну у 2,6 раза, повідомляє Державна служба статистики.

      Важливо! Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті-2020

      Цікавою є і ситуація в регіонах. Попри низькі темпи зарплати у Києві, столичний регіон лідирує за середнім показником прибутків населення. Так, у жовтні середньостатистичний киянин заробив 15 тисяч 862 гривні.

      Натомість найшвидші темпи зростання середньої зарплати показали Луганська, Миколаївська та Київська область – 22,5%, 20,6% і 20,8% відповідно.

      Водночас найменше заробляють мешканці Чернівецької області. Середня зарплата у Буковині в жовтні становила лише 8 тисяч 211 гривень, що ледь не вдічі менше від найбліьшого показника Києва.

      середня зарплата, регіони
      Середня зарплата по регіонах

      Якщо брати до уваги окремі сфери діяльності, то найбільш прибутковими залишаються сфера фінансів і страхування та ІТ-сфера. У них працівники всередньому заробляють 19 тисяч 571 гривню і 17 тисяч 57 гривень відповідно.

      До слова: Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року

      Водночас найменш прибутковими є сфера охорони здоров'я та тимчасове розміщення і організація харчування – 7 тисяч 2 гривні та 7 тисяч 30 гривень відповідно.

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      23048
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Зарплата Статистика Держкомстат Мінімальна зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:01 Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському
      Інна Жолобович 1671
      сьогодні , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 522
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      353
      сьогодні , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 1097
      сьогодні , 15:37 Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 5329
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук