Як змінилися зарплати в Україні за останній рік

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у жовтні 2019 року становила 10 тисяч 727 гривень. Це на 0,4% більше, ніж у вересні, і одразу на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

У жовтні цього року середня зарплата по Україні перевищила мінімальну у 2,6 раза, повідомляє Державна служба статистики.

Важливо! Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті-2020

Цікавою є і ситуація в регіонах. Попри низькі темпи зарплати у Києві, столичний регіон лідирує за середнім показником прибутків населення. Так, у жовтні середньостатистичний киянин заробив 15 тисяч 862 гривні.

Натомість найшвидші темпи зростання середньої зарплати показали Луганська, Миколаївська та Київська область – 22,5%, 20,6% і 20,8% відповідно.

Водночас найменше заробляють мешканці Чернівецької області. Середня зарплата у Буковині в жовтні становила лише 8 тисяч 211 гривень, що ледь не вдічі менше від найбліьшого показника Києва.



Середня зарплата по регіонах

Якщо брати до уваги окремі сфери діяльності, то найбільш прибутковими залишаються сфера фінансів і страхування та ІТ-сфера. У них працівники всередньому заробляють 19 тисяч 571 гривню і 17 тисяч 57 гривень відповідно.

До слова: Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року

Водночас найменш прибутковими є сфера охорони здоров'я та тимчасове розміщення і організація харчування – 7 тисяч 2 гривні та 7 тисяч 30 гривень відповідно.