Як зміцнення гривні вплинуло на розвиток української економіки: пояснення НБУ

Національний банк України заявив, що зміцнення курсу гривні, яке спостерігалося протягом майже усього 2019 року, є новим явищем для української економіки. Втім воно є важливим для відновлення довіри до національної валюти.

Протягом 2019 року гривня зміцнювалася через інвестиції у державні облігації, підвищення продуктивності в окремих секторах економіки і зростанню експорту послуг, пояснив Нацбанк.

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Як зміцнення курсу гривні вплинуло на українську економіку

Якщо брати до уваги негативні аспекти, то зміцнення курсу гривні (ревальвація) зменшує доходи бюджету за окремими податками та гривневу виручку експортерів. Та вплив курсу був здебільшого позитивним:

сприяння зниженню рівня інфляції до цілі у 5%;

сприяння зниженню відсоткових ставок і активізації кредитування;

економія державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті.

Національний банк також наголосив, що жодним чином не впливає на рух курсу гривні, який зумовлюється ринковими чинниками. Мовляв, регулятор лише згладжує надмірні коливання на валютному ринку, але не протидіє загальним тенденціям.

Що визначає курс гривні?Нацбанк наголошує, що вже давно не визначає курс гривні, а лише розраховує його на основі укладених угод на міжбанківському валютному ринку. Обсяг інтервенцій НБУ до загального обсягу операцій на ринку у минулому році не перевищив 9%.

Національний банк також похвалився, що у 2019 році використовував сприятливу ситуацію на валютному ринку і загалом викупив з ринку у резерви валюту на суму майже 8 мільярдів доларів.

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Водночас більш активний викуп іноземної валюти для обмеження зміцнення гривні був неможливим. Позаяк це означало б відмову від задекларованого плаваючого обмінного курсу.