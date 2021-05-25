Ціна війни: яка доля чекає лідерів Ізраїлю та Палестини після останнього конфлікту

Сьогодні офіційним главою частково визнаної Палестинської держави є Махмуд Аббас, який водночас є лідером руху ФАТХ. Його положення після останньої 11-денної війни стало дуже хитке.

Таку думку висловив Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора". Водночас, як він додав, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху тільки набирає політичних балів.

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Аббас – політичний труп, – Печій

Як він пояснив, ФАТХ декларує ідею звільнення Палестини, але водночас контролює тільки Західний берег Йордану. Інша частина країни – Сектор Гази – перебуває під контролем ХАМАС. Той, натомість претендує на правління в усій Палестині.

І, за словами Печія, 11-денна війна припала обом лідерам "на руку". Адже, як він вважає, положення у 86-річного Махмуда Аббаса дуже хитке.

Не будучи впевненим у підтримці палестинців, Аббас в квітні (2021 року – 24 канал), якраз перед атаками на Ізраїль, просто взяв і скасував вибори. По суті, Аббас вже політичний труп,

– вважає Печій.

Рейтинг Нетаньяху

Все ж у цій війні є і той, хто на ізраїльській стороні тільки набрав політичних балів. Журналіст наголосив, що це – прем'єр Біньямін Нетаньяху.

"Річ у тім, що напередодні війни, прем'єру не вдалося сформувати новий уряд після 4-х безрезультатних виборів в країні за останні 2 роки. Отже, це право переходило до опозиції, чого Нетаньяху не міг допустити", – сказав журналіст.

І наголосив, що "це знищило б його як політика". Втім, він додав, що війна зупинила цей процес, а отже опозиція залишилася без роботи.

"Значить Нетаньяху залишається "на коні" і готовий оголосити про 5-ті вибори і знову спробував сформувати уряд. І йому це може вдасться, адже за 11 днів його рейтинги, як лідера військового часу, зросли", – підсумував Печій.

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