Короткая война оказалась кстати обеим сторонам. Как только 21 мая в 2 часа ночи было установлено фактическое перемирие, каждая из сторон поспешила выставить это как свою личную победу.

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Конечно сложно сказать, что какая-то из сторон победила – ведь главные претензии евреев и палестинцев друг к другу сохранились и эта война ничего не дала населению. Но вот отдельные политические игроки с обеих сторон явно одержали победу.

Ведь и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и группировка ХАМАС явно стали сильнее в результате конфликта.

Чего только стоит сообщение издания Times о том, что накануне взаимного обмена ракетными ударами, движение ХАМАС, признанное террористическим, банально находилось на грани банкротства. Потому нужно было как-то привлечь к себе внимание.

Как обстоят дела в Палестине

На первый взгляд может показаться, что всем государством Палестина, а это Сектор Газа и Западный берег Иордана, правят боевики ХАМАС, но это не так. На самом деле уже многие годы внутри этого государства тлеет гражданская война между двумя движениями – ФАТХ и ХАМАС. Хотя горячая фаза противостояния закончилась еще в 2014 году, за политическое влияние оба движения борются до сих пор.

На сегодня официальным главой частично признанного Палестинского государства является Махмуд Аббас, который в то же время является лидером движения ФАТХ. Они декларируют идею освобождения Палестины, но в то же время контролируют только Западный берег Иордана.



Махмуд Аббас / Фото ЕРА

Другая часть страны – Сектор Газа – находится под контролем ХАМАС, который в свою очередь претендует на правление во всей Палестине. И 11-дневная война пришлась им как нельзя кстати. Ведь положение у 86-летнего Махмуда Аббаса очень шаткое – не будучи уверенным в поддержке палестинцев Аббас в апреле, как раз перед атаками на Израиль, просто взял и отменил выборы. По сути, Аббас уже политический труп.

И тут на арену как раз и вышли боевики движения ХАМАС. Они гордо заявили, что это они защитники палестинских интересов не только в Секторе Газы, но и на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме. И тут же выпустили первую партию ракет по Израилю. Такие себе бравые ребята, которые спасают палестинцев от гнета евреев, пока старый лидер Аббас не в состоянии это сделать.

Палестинцы увидели в ХАМАСе не террористов

И это дало свои плоды – палестинцы увидели в ХАМАСе не террористов, коими их признал весь цивилизованный мир, а защитников их родины. С одной поправкой – на Палестину никто не нападал. Но это уже и не важно, ведь в боевиках ХАМАСа не террористов увидело вдруг и мировое сообщество.

Международные игроки начали рассматривать возможность прямых или косвенных переговоров с ХАМАСом. А что делать, если Махмуд Аббас ослаб, а власть перебирают в руки другие?

В день прекращения огня даже канцлер Германии Ангела Меркель, которую всегда называли самой стойкой европейской сторонницей Израиля, – по очевидным причинам заявила, что необходим косвенный контакт с ХАМАС. А всё потому что даже арабский мир назвал Аббаса главным лузером этой войны.

Переговоры с ХАМАС

Но и это еще не все победы ХАМАСа. Совет Безопасности ООН за пару дней после прекращения огня заявил, что Палестине нужно срочно оказать гуманитарную помощь, которая "будет способствовать быстрому и устойчивому восстановлению страны". И, конечно, в глазах палестинцев и признание, и помощь – это заслуга ХАМАС, а значит вместо движения Махмуда Аббаса ФАТХ, власть в стране стоит отдать ХАМАСу. Ради этого и разжигалась короткая война.

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Цена войны для Израиля

И такое положение – это большая проблема для Израиля, которая в перспективе может обернуться катастрофой. Ведь 11-дневный конфликт подорвал международное положение Израиля и часть мировых лидеров и просто политиков начала отворачиваться. Дипломатическая цена войны для Израиля очень высока.

Парадоксально, но причиной международного осуждения стал тот факт, что ответ Израиля на ракетные обстрелы ХАМАСом был непропорциональным. Проще говоря – мировое сообщество посчитало, что на стороне палестинцев больше жертв и разрешенной инфраструктуры, а значит именно Израиль и есть агрессор.

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Безусловно, это несоответствие в количестве погибших не связано с какой-либо сдержанностью ХАМАСа, скорее это результат работы Железного купола. Но кто уже будет разбираться после боя?

Биньямин Нетаньяху только набрал баллов

Но, всё же в этой войне есть и тот, кто на израильской стороне только набрал политических баллов и это премьер Биньямин Нетаньяху. Дело в том, что накануне войны премьеру не удалось сформировать новое правительство после 4 безрезультатных выборов в стране за последние 2 года. А значит это право переходило к оппозиции, чего Нетаньяху не мог допустить – это уничтожило бы его как политика.



Биньямин Нетаньяху / Фото Liga.net

Но война остановила этот процесс, а значит оппозиция осталась не у дел, а значит Нетаньяху остается на коне и готов объявить о 5-х выборах и снова попытался сформировать правительство. И ему это может удаться, ведь за 11 дней его рейтинги, как лидера военного времени, возросли.

И этот тезис подкрепляется заявлениями израильских офицеров. Они заявили, что в результате их воздушных ударов погибло около 30 старших командиров ХАМАС и ключевой инженер, участвовавший в производстве ракет. Кроме того офицеры отчитались об уничтожении сети палестинских туннелей и бункеров, через которые ХАМАС перемещал истребители и ракеты.

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Говорить о разгроме ХАМАСа – рано

Но говорить о полном разгроме ХАМАСа, конечно, преждевременно, ведь военные аналитики отмечают, что ХАМАС и "Исламский джихад" все еще имеют достаточно ракет и ракетных установок для новых боевых нападений на Израиль. И новая вспышка насилия возникнет ровно в тот момент, когда политические позиции палестинских боевиков окажутся шаткими.

Но как-бы там ни было, а обе стороны в этом конфликте преувеличивают свои достижения. Ведь ни ХАМАС ни Израиль не достигли какого-то ощутимого сдвига в статус-кво.

В этой войне победили лишь отдельные политики. И дальше, как и в предыдущие годы, мировое сообщество будет настаивать на примирении, а обе стороны будут гнуть свои линии.

Кроме того, этот конфликт показал насколько недееспособными оказались союзы Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, заключенные при содействии Дональда Трампа. Ведь главным посредником между евреями и палестинцами снова выступил Египет, а не новые друзья.

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За 14 лет, прошедших с тех пор, как ХАМАС взял под полный контроль Газу, между Израилем и палестинцами произошло 4 крупных столкновения. Самое разрушительное произошло в 2014 году. Но с тех пор так ничего и не изменилось. Потому, несмотря на политические баллы для отдельных игроков, единственный вероятный результат 11-дневного конфликта заключается в том, что таких столкновений в будущем будет еще больше.