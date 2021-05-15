Може здатися, що Єрусалим, Наблус або Сектор Гази споконвіку були гарячими точками, що в будь-який момент готові вибухнути. Однак, насправді, ось така постійна або майже постійна напруга – дітище новітнього часу.

Большую часть позапрошлого, ХІХ века, тот уголок Ближнего востока, на котором сейчас с трудом уживаются израильтяне и палестинцы, был довольно мирным, хотя и не самым богатым регионом обширной Османской империи. Все поменялось в ходе и после Первой мировой войны.

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Османы – союзники немцев и австрийцев – на Ближнем Востоке воевали с также претендовавшими на эти земли британцами. Лондон искал союзников где только мог и обещал им все что угодно. Легендарный шпион Лоуренс Аравийский убедил арабских лидеров, формально бывших подданными османского султана, поднять восстание против Стамбула только после того, как арабам было обещано создание своего независимого государства.

В его состав Лондон согласился включить едва ли не все земли от южных границ нынешней Турции до рубежей Персии. В пределах этого государства должны были оказаться и территории нынешних Израиля и Палестинской автономии.

Но похожее обещание получили в годы Первой мировой не только арабы. В 1917 году британское правительство пообещало евреям помочь организовать национальный очаг, то есть, очевидно, свое государство, на Святой земле. Обещание это было дано в письме, направленном министром иностранных дел Великобритании Артуром Бальфуром представителям британской еврейской общины.



Артуром Бальфуром / Фото Library of Congress

Это письмо, известное как декларация Бальфура, арабы до сих пор считают самым ярким примером предательства интересов целого народа европейскими колониальными державами. Сам давно почивший чиновник прочно вошел в арабский фольклор, а карикатурная скульптура британского министра, подписывающего свое письмо, даже встречает посетителей галереи художника Бэнкси в палестинском Вифлееме.

В общем, Лондон пообещал земли османского региона, известного как санджак Иерусалим, сразу двум народам. И, в общем, своего добился – арабы действительно подняли мятеж против Стамбула, а европейские евреи с готовностью пошли служить в армию Британии и ее союзников. На Святой земле до сих пор множество могил еврейских солдат его величества времен Первой мировой.

Лондон стал хозяином региона

Отчасти стараниями именно этих людей Лондон после окончания войны стал хозяином региона. Правда его права постоянно оспаривались как арабами, так и евреями – каждый из народов хотел создать на небольшой полоске земли вдоль Средиземного моря свое национальное государство.

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Британцы столкнулись с настоящей партизанской войной: их офицеров и чиновников убивали и похищали и евреи, и арабы, требуя немедленно покинуть регион и прекратить его оккупацию. При этом и евреи, и арабы воевали и между собой тоже.

Создание на территории Палестины двух государств – арабского и еврейского

После истощившей ресурсы Лондона Второй мировой войны у британцев больше не было ни сил, ни желания противостоять бесконечной партизанщине. Они, что называется собрались на выход. Их уходу с Ближнего Востока предшествовало принятие резолюции совсем недавно образованной Организации объединенных наций о создании на территории Палестины сразу двух государств – арабского и еврейского.

При этом священный для обоих народов Иерусалим должен был стать отдельной административной единицей, управление которой предполагалось доверить международной коллегии. Резолюция эта принималась в спешке, и никто толком не пытался реализовать ее предписания на практике. И как только британцы ушли – вот буквально на следующий день – на оставленной ими территории началась уже не партизанская, а настоящая война.

Начало настоящей войны

Никаких двух государств для двух народов не вышло. Арабские лидеры отказались делить Палестину и пошли войной на своих еврейских соседей. Представители каждой из сторон утверждали и утверждают, что именно у них есть историческое право и на Иерусалим, и на всю Святую землю.

Евреи жили в тех краях тысячелетия назад, до изгнания их из родных мест римлянами в самом начале новой эры. В Иерусалиме находилась их главная святыня – храм, место строительства которого, как сказано в Библии, было указано самим Всевышним. Почти 2 тысячи лет этого храма не существует – он был разрушен Римом – но сохранившаяся его западная стена, известная как стена плача, была и остается центром еврейского религиозного мира. Местом, куда ежедневно приходят со своими просьбами к Богу тысяч человек.

Эти люди просто не понимают, как можно взять и отдать проникнутый божественным присутствием город в управление кому-то еще, кроме них. В конце концов, верят они, Бог сам отдал Иерусалим, а с ним и всю землю Израиля евреям, а его решение будет поважнее любых ООНовских резолюций.



Ближний Восток вновь лихорадит / Фото The Associated Press

У арабов в Иерусалиме тоже есть свои древние святыни: на месте уничтоженного храма сейчас стоит исключительно почитаемая в исламском мире мечеть аль-Акса и Купол Скалы – святилище, возведенное над камнем, с которого, как верят мусульмане, отправился в чудесное путешествие на небеса пророк Мохаммед. Отказаться от города, так тесно связанного с именем пророка, согласиться с тем, что часть исторической Палестины, в которой их предки жили со времен первых веков ислама, арабы тоже не могут.

Этот конфликт, уходящий корнями в седую древность и возвращенный к жизни умирающей колониальной империей, пообещавшей один клочок земли двум народам, не имеет простого решения. Святая земля уже несколько долгих десятилетий остается то тлеющей, то полыхающей горячей точкой, интенсивность нагревания которой почти не зависит от переговоров, резолюций и мирных соглашений.