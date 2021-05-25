Цена войны: какая судьба ждет лидеров Израиля и Палестины после последнего конфликта

Сегодня официальным главой частично признанного Палестинского государства является Махмуд Аббас, который одновременно является лидером движения ФАТХ. Его положение после последней 11-дневной войны стало очень шатким.

Такое мнение высказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора". В то же время, как он добавил, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху только набирает политические баллы.

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Аббас – политический труп, – Печий

Как он объяснил, ФАТХ декларирует идею освобождения Палестины, но одновременно контролирует только Западный берег Иордана. Другая часть страны – Сектор Газа – находится под контролем ХАМАС. Тот, в то же время претендует на правление во всей Палестине.

И, по словам Печия, 11-дневная война пришлась обоим лидерам "на руку". Ведь, как он считает, положение у 86-летнего Махмуда Аббаса очень шаткое.

Не будучи уверенным в поддержке палестинцев, Аббас в апреле (2021 года – 24 канал), как раз перед атаками на Израиль, просто взял и отменил выборы. По сути, Аббас уже политический труп,

– считает Печий.

Рейтинг Нетаньяху

Все же в этой войне есть и тот, кто на израильской стороне только набрал политических баллов. Журналист отметил, что это – премьер Биньямин Нетаньяху.

"Дело в том, что накануне войны, премьеру не удалось сформировать новое правительство после 4-х безрезультатных выборов в стране за последние 2 года. Следовательно, это право переходило к оппозиции, чего Нетаньяху не мог допустить", – сказал журналист.

И подчеркнул, что "это уничтожило бы его как политика". Впрочем, он добавил, что война остановила этот процесс, а следовательно оппозиция осталась без работы.

"Значит Нетаньяху остается "на коне" и готов объявить о 5-х выборах и снова попытаться сформировать правительство. И у него это может получиться, ведь за 11 дней его рейтинги, как лидера военного времени, выросли", – подытожил Печий.

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