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Яка галузь економіки в Україні найрентабельніша

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Агробізнес в Україні найрентабельніший
Агробізнес в Україні найрентабельніший / agravery.com

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства у 2017 році склав 22,7% проти 8,9% в цілому по економіці України.

Про це зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені нещодавно Державною службою статистики України дані щодо прибутковості підприємств за видами економічної діяльності.

За його словами, підприємства галузі отримали майже 79,1 мільярдів гривень чистого прибутку, що є найвищим показником серед усіх видів економічної діяльності і майже на 25 мільярдів перевищує прибуток промисловості.

Сільське господарство забезпечило 43,5% чистого прибутку усіх підприємств України. При цьому прибутки одержали 86,1% підприємств сільського, лісового та рибного господарства проти 72,5% в цілому по економіці,
– зауважив науковець.

Водночас торік прибутки підприємств сільського господарства зменшилися проти 2016 року на 11,6 мільярдів гривень, а частка збиткових підприємств зросла з 12,3% до 13,9%, наголосив академік.

Слід також враховувати, що на оплату праці у рослинництві витрачається лише 5,2% витрат на виробництво продукції рослинництва, а на продукцію тваринництва – 7,6%. Тобто відносно висока прибутковість сільського господарства поки що не забезпечує відповідного зростання доходів зайнятих у галузі і сільського населення, підсумував Юрій Лупенко.

Теги: Новини України Сільське господарство Гроші
Джерело: 24 канал
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