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      Яке місто стало рекордсменом у продажі нерухомості через електронні аукціони

      73 Читать новость на русском

      Рекордним у продажі нерухомості серед усіх українських міст, які торгують через електронну систему "Прозоро", став Львів. Там за 2018 рік продали комунальних приміщень на 135 мільйонів гривень.

      За минулий рік у Львові продали понад півсотні приміщень.

      Як у січні змінились ціни на квартири у новобудовах Львова – читайте у матеріалі 24 каналу

      В самому центрі Львова на площі Ринок приміщення продали, і виручили для міста рекордну суму – за 70 квадратних метрів вторгували 34 мільйони гривень. Тобто за один квадратний метр вийшло майже 17 тисяч доларів.

      У Львові найчастіше за 2018 рік купували нерухомість
      У Львові найчастіше за 2018 рік купували нерухомість

      Найбільшим ажіотажом у Львові користуються приміщення у центрі міста. Загалом, продали 53 об’єкти.

      Читайте також: 24-річний екс-воротар придбав у центрі Львова будинок за 27 мільйонів

      Перевага ж Львова, вважають експерти, не тільки у туристичній привабливості. Це місто одне з найперших приєдналося до системи електронних аукціонів і тендерів.

      Мова йде про те, що будь-яке місто може стартувати з малої приватизації: продажу свого майна, оренди тимчасових конструкцій і оренди майна. Львів зразу стартував і доволі якісно,
      – відповів керівник Львівського регуляторного хабу Тарас Хавунка.

      Prozorro – це система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель. Окрім продажу, також приміщення можна здавати в оренду. Усе максимально відкрито: видно ставки та конкуренцію. Тим часом, у Львові з цифрового молотка цього року вже встигли продати одне приміщення, ще два виставили на аукціон.

      Які ще міста найактивніше продавали нерухомість

      Окрім Львова, у топ-5 міст, де активно проводять електронні торги, опинилися Маріуполь, Дніпро, Покров та Чернівці. А ось Київ опинився аж на шостому місці. Порівняно зі Львовом, який за рік заробив 138 мільйонів гривень, у Києві вторгували лише 22.

      У скільки обійдеться розтермінування квартири на 3 роки у новобудові в Личаківському районі міста: дивіться інфографіку

      Ціни на нерухомість у Львові
      Ціни на нерухомість у Львові

      Теги: Новини нерухомості Новини України Оренда нерухомості Продаж нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Львова Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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