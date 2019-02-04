Яке місто стало рекордсменом у продажі нерухомості через електронні аукціони

Рекордним у продажі нерухомості серед усіх українських міст, які торгують через електронну систему "Прозоро", став Львів. Там за 2018 рік продали комунальних приміщень на 135 мільйонів гривень.

За минулий рік у Львові продали понад півсотні приміщень.

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В самому центрі Львова на площі Ринок приміщення продали, і виручили для міста рекордну суму – за 70 квадратних метрів вторгували 34 мільйони гривень. Тобто за один квадратний метр вийшло майже 17 тисяч доларів.



У Львові найчастіше за 2018 рік купували нерухомість

Найбільшим ажіотажом у Львові користуються приміщення у центрі міста. Загалом, продали 53 об’єкти.

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Перевага ж Львова, вважають експерти, не тільки у туристичній привабливості. Це місто одне з найперших приєдналося до системи електронних аукціонів і тендерів.

Мова йде про те, що будь-яке місто може стартувати з малої приватизації: продажу свого майна, оренди тимчасових конструкцій і оренди майна. Львів зразу стартував і доволі якісно,

– відповів керівник Львівського регуляторного хабу Тарас Хавунка.

Prozorro – це система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель. Окрім продажу, також приміщення можна здавати в оренду. Усе максимально відкрито: видно ставки та конкуренцію. Тим часом, у Львові з цифрового молотка цього року вже встигли продати одне приміщення, ще два виставили на аукціон.

Які ще міста найактивніше продавали нерухомість

Окрім Львова, у топ-5 міст, де активно проводять електронні торги, опинилися Маріуполь, Дніпро, Покров та Чернівці. А ось Київ опинився аж на шостому місці. Порівняно зі Львовом, який за рік заробив 138 мільйонів гривень, у Києві вторгували лише 22.

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Ціни на нерухомість у Львові