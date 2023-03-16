Які ракети можуть збивати українські системи ППО: пояснення Повітряних сил
За всіма нормами, якщо ППО збиває 30% крилатих ракет – це вже вважається успіхом. Україна може збивати тільки ті ракети, які дозволяють наявні на озброєнні комплекси.
Про це 24 Каналу розповів в ексклюзивному інтерв'ю речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
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Які ракети здатні збивати в Україні, а які – ні
Основні комплекси, що є на озброєнні української ППО – це старенькі Бук-М1 та С-300. Також є літаки – "МіГ" і "Су", зазначає Юрій Ігнат.
Завдяки їм Україна може збивати такі ворожі ракети:
- "Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (нею ворог атакує з Чорного моря – 24 Канал),
- Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,
- Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),
- Х-59 – керована авіаційна ракета "повітря-земля",
- Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.
Водночас наша ППО не має можливості збивати балістичні ракети. Наприклад, "Іскандер-М", які росіяни активно застосовували на початку війни. Чи застарілі комплекси "Точка-У", якими вдарили по Краматорському вокзалу.
Українські Сили оборони не можуть перехоплювати ракети РСЗВ, такі як "Смерч". Гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К, також не піддається ураженню української ППО.
Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці,
– додає речник.
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Чи змінять росіяни тактику ударів
- З вересня 2022 року росіяни концентрувалися на знищенні критичної інфраструктури України, передусім – енергетичної. Однак з приходом весни й тепла тактика росіян може змінитися, каже Юрій Ігнат.
- "Заморозити" українців у загарбників так і не вийшло – їхній зловісний план тут провалився. Продовжувати таку ж стратегію – недоцільно, адже вона не є дієвою у теплу пору. Водночас 9 березня ворог здійснив чи не найбільшу атаку "Кинджалами" за весь час повномасштабного вторгнення, щоб досягти, хоч якихось видимих "успіхів".
- Наразі спрогнозувати стратегію росіян важко. Вона залежатиме від того, наскільки санкції та їх дотримання/недотримання будуть впливати на військовий арсенал країни-агресорки.