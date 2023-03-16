Які ракети можуть збивати українські системи ППО: пояснення Повітряних сил

За всіма нормами, якщо ППО збиває 30% крилатих ракет – це вже вважається успіхом. Україна може збивати тільки ті ракети, які дозволяють наявні на озброєнні комплекси.

Про це 24 Каналу розповів в ексклюзивному інтерв'ю речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

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Які ракети здатні збивати в Україні, а які – ні

Основні комплекси, що є на озброєнні української ППО – це старенькі Бук-М1 та С-300. Також є літаки – "МіГ" і "Су", зазначає Юрій Ігнат.

Завдяки їм Україна може збивати такі ворожі ракети:

"Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (нею ворог атакує з Чорного моря – 24 Канал),

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),

Х-59 – керована авіаційна ракета "повітря-земля",

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Водночас наша ППО не має можливості збивати балістичні ракети. Наприклад, "Іскандер-М", які росіяни активно застосовували на початку війни. Чи застарілі комплекси "Точка-У", якими вдарили по Краматорському вокзалу.

Українські Сили оборони не можуть перехоплювати ракети РСЗВ, такі як "Смерч". Гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К, також не піддається ураженню української ППО.

Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці,

– додає речник.

Жодна з понад 120 ракет Х-22 , які були випущені з початку повномасштабної агресії, не була збита. Для того, щоб збивати їх, Україні потрібна зенітна ракетна система, яка може працювати в автоматичному режимі (самостійно прийматиме рішення без участі людини – з новітнім радаром та сучасною ракетою).

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