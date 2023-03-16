Какие ракеты могут сбивать украинские системы ПВО: объяснение Воздушных сил
По всем нормам, если ПВО сбивает 30% крылатых ракет, это уже считается успехом. Украина может сбивать только те ракеты, которые разрешают имеющиеся на вооружении комплексы.
Об этом 24 Каналу рассказал в эксклюзивном интервью спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
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Какие ракеты способны сбивать в Украине, а какие нет
Основные комплексы на вооружении украинского ПВО – это старенькие Бук-М1 и С-300. Также есть самолеты – "МиГ" и "Су", отмечает Юрий Игнат.
Благодаря им Украина может сбивать такие вражеские ракеты:
- "Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования (ею враг атакует с Черного моря – 24 Канал),
- Х-101 /Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования,
- Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),
- Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля",
- Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
В то же время наше ПВО не имеет возможности сбивать баллистические ракеты. К примеру, "Искандер-М", которые россияне активно применяли в начале войны. Или устаревшие комплексы "Точка-У", которыми ударили по Краматорскому вокзалу.
Украинские Силы обороны не могут перехватывать ракеты РСЗО, такие, как "Смерч". Гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К, также не поддается поражению украинским ПВО.
Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограмм. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге,
– добавляет спикер.
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Изменят ли россияне тактику ударов
- С сентября 2022 года россияне сконцентрировались на уничтожении критической инфраструктуры Украины, прежде всего – энергетической. Однако с приходом весны и тепла тактика россиян может измениться, говорит Юрий Игнат.
- "Заморозить" украинцев у захватчиков так и не получилось – их зловещий план здесь провалился. Продолжать такую же стратегию – нецелесообразно, ведь она не действенна в теплое время. В то же время 9 марта враг совершил едва ли не самую большую атаку "Кинжалами" за все время полномасштабного вторжения, чтобы достичь хоть каких-то видимых "успехов".
- Пока спрогнозировать стратегию россиян трудно. Она зависит от того, насколько санкции и их соблюдение/несоблюдение будут влиять на военный арсенал страны-агрессора.