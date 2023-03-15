Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чи варто очікувати зміни тактики росіян щодо ракетних ударів. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Заморозити" українців не вийшло

Головною метою окупантів було знищення енергетичної інфраструктури, аби взимку лишити українців тепла та світла. План росіян фактично провалився, а з настанням теплої погоди така стратегія не є дієвою.

Ігнат заявляє, що спрогнозувати нову тактику росіян досить важко, адже "розумом Росію не зрозуміти". Разом з тим, 9 березня ворог здійснив чи не найбільшу атаку "Кинджалами" за весь час повномасштабного вторгнення.

За словами речника, окупантам конче необхідно було досягти хоч якогось пропагандистського результату. Оскільки 23 – 24 лютого вони не завдавали ударів, то вирішили показати "Україну в полум'ї" у березні.

Ворог беріг їх ("Кинджали" – 24 Канал) для найважливіших об'єктів – командних пунктів, можливо, як вони там розповідають, "центрів прийняття рішень”, а тут не пошкодували їх на трансформаторні будки,

– говорить Ігнат.

Ігнат зазначає, що спрогнозувати стратегію росіян поки що важко. Нині будуть спостерігати, наскільки санкції та їх дотримання будуть впливати на озброєння країни-агресори. Оскільки їх порушення чи обхід дозволять створювати нову "зброю смерті".

Разом з тим, Повітряні сили оборони чекають на нове озброєння, зокрема на літаки, які допоможуть протистояти ракетним обстрілам.

Масовані ракетні обстріли: чого намагаються досягти окупанти