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      Які авто можна придбати в Україні до 300 тисяч гривень: інфографіка

      24 Читать новость на русском
      Нові автомобілі до 300 тисяч
      Нові автомобілі до 300 тисяч / autoua.net

      Ера новеньких та бюджетних Lanos закінчилась у 2017-році, залишивши українців з вічним питанням: "Яке бюджетне авто придбати?". Дешевих моделей на ринку вдосталь, проте далеко не всі вартують місця у вашому гаражі.

      Минулого року найдоступнішим автомобілем в Україні був узбецький Ravon R2. Проте у 2019 році його вартість значно зросла, тому перед українцям постав новий вибір. Авто 24 підібрали для вас 12 найкращих машин у ціновій категорії до 300 тисяч гривень.

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      12 бюджетних автомобілів: від найдешевших до найдорожчих

      Оскільки заборона на імпорт російських автівок починає діяти з 1 січня 2020-року, в українців є ще 4 місяці для того, аби встигнути придбати седан Lada Granta, який є найдешевшим у нашому списку і коштує 238 140 гривень.

      Проте, якщо у вас є змога "докласти" трішки більше, ви можете приглянутися до французького хетчбека В-класу Renault Sandero, вартість якого від 243 900 гривень.

      За ним слідує француз Renault Logan, який коштує на 9 тисяч дорожче, ніж його "попередник"  – 252 900 гривень.

      Не зважаючи на свою низьку популярність, з українського ринку досі не пішов Lada Niva 4x4, який коштує 268 380 гривень.

      До 300 тисяч гривень можна навіть обрати автомобіль з автоматичною коробкою передач – Узбецький Ravon R2 є найдоступнішим варіантом та коштує 269 900 гривень.

      За ним слідує китайський паркетник Chery Tiggo2, який зроблений за усіма європейськими стандартами. Його можна придбати в Україні від 274 462 гривень.

      Все дедалі підбираючись до дорожчих варіантів у ціновій категорії до 290 тисяч гривень, ми обрали дві наступні автівки Ravon: седан R4 за 284 000 гривень та Ravon R3 Nexia – від 287 000 гривень.

      За схожою вартістю також можна придбати китайський седан Great Wall C30 New, стартова ціна якого становить 289 900 гривень.

      Седан Peugeot 301 та Great Wall C30 FL коштують від 296–299 тисяч гривень. 

      Закриває наш список Citroen C1, який коштує від 300 тисяч гривень та автоматично стає найдорожчим серед бюджетних автівок у ціновій категорії до 300 тисяч гривень.

      Дешеві нові авто
      Бюджетні нові автомобілі / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Авто 24 Авто Інфографіка
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