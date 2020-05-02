Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ

Введення карантину в Україні з середини березня 2020 року найбільше вплинуло на сфери транспорту, туризму та індустрію розваг. ВВП України за перший квартал скоротився на 0,5%, з яких 0,4% – це вплив карантину.

Такі дані опублікував Нацбанк України в новому інфляційному звіті за квітень 2020 року. Актуально Через карантин 40% закладів громадського харчування повністю припинили діяльність, – Потураєв Які сфери економіки криза зачепила найбільше Пасажиропотік знизився на 16,3% у І кварталі 2020 року, тоді як за підсумками січня – лютого він залишався на рівні відповідного періоду 2019 року.

Значних втрат, за оцінками НБУ, зазнали також сфери туризму і розваг через майже повну зупинку цих видів діяльності.

Скоротилась кількість операцій з надання в оренду нерухомого майна.

Запровадження карантину мало помірно негативний вплив на діяльність промисловості, сільського господарства та будівництва.

Водночас збільшився попит на послуги охорони здоров'я, доставки, телекомунікацій та зв'язку.

На сектор фінансової та страхової діяльності карантинні обмеження практично не вплинули.

Які сфери економіки постраждали найбільше / Інфографіка НБУ Як і коли Україна виходитиме з карантину В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні.

5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу