Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ
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Введення карантину в Україні з середини березня 2020 року найбільше вплинуло на сфери транспорту, туризму та індустрію розваг. ВВП України за перший квартал скоротився на 0,5%, з яких 0,4% – це вплив карантину.
Такі дані опублікував Нацбанк України в новому інфляційному звіті за квітень 2020 року.
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Які сфери економіки криза зачепила найбільше
- Пасажиропотік знизився на 16,3% у І кварталі 2020 року, тоді як за підсумками січня – лютого він залишався на рівні відповідного періоду 2019 року.
- Значних втрат, за оцінками НБУ, зазнали також сфери туризму і розваг через майже повну зупинку цих видів діяльності.
- Скоротилась кількість операцій з надання в оренду нерухомого майна.
- Запровадження карантину мало помірно негативний вплив на діяльність промисловості, сільського господарства та будівництва.
- Водночас збільшився попит на послуги охорони здоров'я, доставки, телекомунікацій та зв'язку.
- На сектор фінансової та страхової діяльності карантинні обмеження практично не вплинули.
Які сфери економіки постраждали найбільше / Інфографіка НБУ
Як і коли Україна виходитиме з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні.
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