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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Які сфери української економіки постраждали від карантину найбільше: відповідь НБУ

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      Які сфери економіки України постраждали від карантину 2020
      Карантин в Україні / suspilne.media

      Введення карантину в Україні з середини березня 2020 року найбільше вплинуло на сфери транспорту, туризму та індустрію розваг. ВВП України за перший квартал скоротився на 0,5%, з яких 0,4% – це вплив карантину.

      Такі дані опублікував Нацбанк України в новому інфляційному звіті за квітень 2020 року.

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      Які сфери економіки криза зачепила найбільше

      • Пасажиропотік знизився на 16,3% у І кварталі 2020 року, тоді як за підсумками січня – лютого він залишався на рівні відповідного періоду 2019 року.
      • Значних втрат, за оцінками НБУ, зазнали також сфери туризму і розваг через майже повну зупинку цих видів діяльності.
      • Скоротилась кількість операцій з надання в оренду нерухомого майна.
      • Запровадження карантину мало помірно негативний вплив на діяльність промисловості, сільського господарства та будівництва.
      • Водночас збільшився попит на послуги охорони здоров'я, доставки, телекомунікацій та зв'язку.
      • На сектор фінансової та страхової діяльності карантинні обмеження практично не вплинули. 

      ввп і сектори економіки
      Які сфери економіки постраждали найбільше / Інфографіка НБУ

      Як і коли Україна виходитиме з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні.

      Вихід України з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Туристичний бізнес Світова криза 2020 НБУ Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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