В яких галузях працювати, щоб стати мільйонером: інфографіка
Де люди зі статком понад 5 мільйонів доларів заробили свої гроші? Компанія Wealth-X склала список найприбутковіших сфер.
Найприбутковішим виявився банкінг, а ось у галузі "їжа та напої" – свої мільйони змогли заробити лише 3,8% підприємців, зазначає Business Insider.
Рейтинг найприбутковіших галузей
- Банкінг та фінанси
Близько 30% підприємців заробили свої гроші саме в цій сфері, у їх числі – генеральний директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
- Споживчі послуги
Близько 16% людей, які маю статки 5 мільйонів доларів, заробили свої статки у галузі споживчих послуг.
- Некомерційні та громадські організації
У цій сфері свої мільйони заробили понад 7% підприємців.
- Нерухомість
На нерухомості заробили свої статки 5,4% людей. Наприклад, найбагатшим девелопером Америки є Стівен Росс з чистим капіталом в 7,6 мільярда доларів.
- Охорона здоров’я
Близько 5% підприємців мають свої 5 мільйонів завдяки сфері охорони здоров’я.
- Технології
За даними дослідження, у сфері технології свої статки заробили 4,7% підприємців, серед них Білл Гейтс і Марк Цукерберг.
- Виробництво
А у виробництві заробили свої достатки 4,1% підприємців.
- Готельний бізнес і розваги
Так само, як і у сфері виробництва свої статки у галузі готельного бізнесу заробили 4,1%.
- Будівництво і виробництво техніки
У цій сфері – 3,9% підприємців заробили свої гроші.
- Їжа та напої
А в цій сфері, за даними Wealth-X, змогли заробити лише 3,8%.