Де люди зі статком понад 5 мільйонів доларів заробили свої гроші? Компанія Wealth-X склала список найприбутковіших сфер.

Найприбутковішим виявився банкінг, а ось у галузі "їжа та напої" – свої мільйони змогли заробити лише 3,8% підприємців, зазначає Business Insider.

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Рейтинг найприбутковіших галузей

Банкінг та фінанси

Близько 30% підприємців заробили свої гроші саме в цій сфері, у їх числі – генеральний директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Споживчі послуги

Близько 16% людей, які маю статки 5 мільйонів доларів, заробили свої статки у галузі споживчих послуг.

Некомерційні та громадські організації

У цій сфері свої мільйони заробили понад 7% підприємців.

Нерухомість

На нерухомості заробили свої статки 5,4% людей. Наприклад, найбагатшим девелопером Америки є Стівен Росс з чистим капіталом в 7,6 мільярда доларів.

Охорона здоров’я

Близько 5% підприємців мають свої 5 мільйонів завдяки сфері охорони здоров’я.

Технології

За даними дослідження, у сфері технології свої статки заробили 4,7% підприємців, серед них Білл Гейтс і Марк Цукерберг.

Виробництво

А у виробництві заробили свої достатки 4,1% підприємців.

Готельний бізнес і розваги

Так само, як і у сфері виробництва свої статки у галузі готельного бізнесу заробили 4,1%.

Будівництво і виробництво техніки

У цій сфері – 3,9% підприємців заробили свої гроші.

Їжа та напої

А в цій сфері, за даними Wealth-X, змогли заробити лише 3,8%.