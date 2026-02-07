Якого результату чекають від Федорова як міністра оборони: експерт пояснив

Михайло Федоров, як новий міністр оборони, викликає високі очікування у частини оборонної галузі. Це пов'язано з його досвідом упровадження інноваційних державних рішень.

За словами Анатолія Храпчинського – директора з розвитку оборонного підприємства та офіцера Повітряних сил у резерві – Федоров уже має чіткий стиль роботи: швидкі практичні кроки, сильна команда та інструменти, які спрощують взаємодію держави з приватним бізнесом, передає 24 Канал.

Які є очікування від Федорова як міністра оборони?

Водночас експерт застерігає: Міністерство оборони – це не лише технології й бойові дії. Це також закупівлі, правила, навчання і складні процедури, де багаторічна бюрократія може гальмувати зміни та створювати ризики для нового керівника.

Храпчинський виділяє два ключові завдання, які, на його думку, є критично важливими:

cтворення інженерної ставки – системного центру, який відповідатиме за технічні рішення та реагування на нові загрози.

врегулювання експорту та трансферу технологій – щоб зменшити ризики у співпраці з європейськими партнерами та зберегти українських інженерів у країні.

Говорячи про очікування від нового міністра оборони, Храпчинський чітко розмежовує поняття. Завершення війни через переговори – це сфера дипломатії. А перемога України, за його словами, напряму пов'язана з роботою міністра оборони та його здатністю перебудувати систему під реалії сучасної війни.

Експерт також наголошує на глибоких проблемах усередині війська. Людський ресурс виснажується, бракує ротацій і відпусток, а жорстка армійська бюрократія часто вбиває ініціативу. У таких умовах військові бояться діяти нестандартно, бо ризикують бути покараними.

На думку Храпчинського, ключове питання – чи зможе Федоров провести реальні реформи в Міністерстві оборони, яке десятиліттями не зазнавало суттєвих змін.

Він підкреслює, що в сучасній війні важливі не гучні заяви, а практичні рішення, які реально працюють. До того ж не всі натівські стандарти, які давно декларують, сьогодні однаково ефективні в умовах цієї війни.

Що відомо про призначення Федорова міністром оборони?