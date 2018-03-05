Яким буде курс долара у березні – прогноз експертів

Нині в Україні відбувається падіння курсу долара. З кінця лютого американська валюта подешевшала на 41 копійку. В Україні впав попит на іноземну валюту, що і підтримує гривню.

Про це сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, пише видання "Сегодня".

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"На сьогодні в Україні впав попит на іноземну валюту, що підтримує гривню. Тому лютий закінчився ревальвацією гривні. Зміцнення національної валюти спостерігатимемо і в березні", – додав Охріменко.

При цьому, як прогнозує екноміст Борис Кушнірук, долар у березні коштуватиме 26 – 27 гривень.

Експерти очікують стабілізації валютного ринку. Наголошують, що пропозиція іноземної валюти переважатиме над попитом через швидке закінчення опалювального сезону і початок посівної.