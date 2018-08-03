Яким буде курс гривні в кінці 2018 року

Міністерство економічного розвитку України прогнозує, що в кінці 2018 року обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 гривні за 1 долар.

Про це мовиться у прогнозі Мінекономрозвитку щодо економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки.

Відповідно до першого сценарію, який пропонується взяти як базовий, в середньому за рік обмінний курс гривні до долара становитиме 27,5 гривні за долар у 2018 році, у 2019 році – 28,2 гривні за долар, у 2020 році –29,7 гривні за долар, у 2021 році – 30,4 гривні за долар.

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Відповідно до цього сценарію, станом на кінець 2019 року долар в Україні коштуватиме 29,4 (±2) гривні за долар, у 2020 році – 30,2 (±2) гривні за долар, у 2021 році – 30,7 гривні за долар.

До слова, за даними Національного банку України, 3 серпня курс долара становить 27,1 гривні.